Piloot blijkt niet volledig bevoegd, A330 keert om

Een Airbus A330 van Virgin Atlantic op weg naar New York John F. Kennedy, keerde maandag om nadat bleek dat de copiloot zijn laatste vliegtest niet voltooid had.

Afgelopen maandag steeg het toestel, registratie G-VWAG, om 9:45 uur lokale tijd op vanuit Londen Heathrow. Na een halfuur te hebben gevlogen, ter hoogte van oost Ierland, besloten de vliegers terug te keren toen zij zich realiseerden dat de maatschappij een roosterfout gemaakt had. Uiteindelijk landde de A330 anderhalf uur na take-off veilig op Heathrow.

Boven oost-Ierland kwamen vliegers erachter dat de co-piloot een nog ‘eindbeoordelingsvlucht’ moest doen © Flightradar24.com

A330 terug naar Heathrow

De betreffende copiloot werkt sinds 2017 bij Virgin Atlantic. In een verklaring aan CNN laat de maatschappij weten dat de vlieger de eindbeoordelingsvlucht nog moest voltooien. De situatie was daardoor niet in overeenstemming met de interne trainingsprotocollen van Virgin Atlantic, waardoor er niets anders opzat dan de A330 terug te vliegen naar Heathrow. Buiten die ‘eindbeoordelingsvlucht’ is de copiloot volledig bevoegd om een vliegtuig van de maatschappij te besturen.

De gezagvoerder op de vlucht had geen instructiebevoegdheid en om die reden was een vervanging van de copiloot vereist. Ondanks het ongelukkige voorval zei de maatschappij dat beide vliegers voldoende bevoegd en gekwalificeerd waren om het vliegtuig te besturen. Daardoor was het niet in strijd met de luchtvaart- en veiligheidsvoorschriften en is de veiligheid niet in het geding geweest. Dit werd later bevestigd door Civil Aviation Authority (CAA).

“De gekwalificeerde copiloot, die naast een ervaren gezagvoerder vloog, werd vervangen door een andere piloot om volledige naleving van Virgin Atlantic’s trainingsprotocollen te garanderen”, vervolgt de maatschappij. Na iets minder dan twee uur aan de grond te hebben gestaan steeg de A330 opnieuw op richting New York JFK. Na een vlucht van zes uur en drie kwartier landde het toestel in de Verenigde Staten. Dat was twee uur en veertig minuten later dan de oorspronkelijke aankomsttijd.