Schiphol kan dit weekend gebruik maken van extra hulp

Net zoals vorig weekend kan Schiphol niet beloven dat komend weekeinde alle vluchten uitgevoerd kunnen worden.

Door de huidige personeelstekorten bekijkt de luchthaven op basis van het verwachte aantal reizigers of er maatregelen genomen moeten worden. Wat dit voor komend weekend zal betekenen is vooralsnog onduidelijk. “Het is op dit moment nog niet mogelijk om die vraag zwart-wit met ja of nee te beantwoorden”, aldus een woordvoerder van Schiphol tegen het Parool. “Deze meivakantie reizen per dag gemiddeld 174.000 reizigers via Schiphol en in de weekenden is het relatief drukker.”

Ademruimte voor Schiphol

Vorige week zochten Corendon, KLM, Transavia en TUI naar andere luchthavens om hun vluchten alsnog te kunnen uitvoeren. Enkele vluchten weken uit naar Rotterdam The Hague Airport. Dit weekend lijken maatschappijen deels opnieuw van andere vliegvelden in Nederland te moeten vertrekken. “In de gesprekken met de luchtvaartmaatschappijen ligt de nadruk nu vooral op het verplaatsen van vluchten naar andere luchthavens”, vervolgt de woordvoerder van Schiphol.

Naast Rotterdam The Hague Airport zullen maatschappijen komend weekeinde eveneens gebruik kunnen maken van Eindhoven Airport. De Noord-Brabantse luchthaven kan acht vluchten overnemen. Het is nog niet bevestigd of Schiphol van deze hulp gebruik gaat maken. Vanzelfsprekend is het echter niet dat Eindhoven allerlei vluchten zomaar even kan opvangen. “Het is heel beperkt, bij ons is het natuurlijk ook druk”, licht een woordvoerder van het vliegveld van Eindhoven toe bij Omroep Brabant. Rotterdam The Hague Airport laat weten ‘enkele vluchten’ te kunnen overnemen. Evenals Schiphol kampt dit vliegveld met personeelstekorten, al zijn die voorlopig nog beheersbaar.

Annuleren nog niet aan de orde

Vorig weekend moest een aantal vluchten vanaf Schiphol geannuleerd worden. KLM liet aan het begin van het weekeinde weten zeven vluchten te cancelen. Daarmee voldeed de maatschappij aan de oproep van de luchthaven. Zij vroeg maatschappijen vluchten te annuleren en geen nieuwe boekingen meer aan te nemen. Tevens streefde Schiphol ernaar om het aantal reizigers op zaterdag met 3.500 in te dammen en op zondag met 6.000. Dat bleek echter niet te lukken. Voorlopig zegt de luchthaven dat het annuleren van vluchten nog niet aan de orde is.