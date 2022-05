Embraer E175 verliest winglet tijdens vlucht | Foto

Een Embraer 175 van Envoy Air, opererend voor American Airlines, verloor op weg naar Dallas Fort Worth International Airport afgelopen dinsdag door hevige turbulentie een winglet.

Het toestel, registratie N233NN, steeg iets na 18:00 uur lokale tijd op vanaf de luchthaven van Charleston. Ter hoogte van Birmingham (Verenigde Staten), kreeg de machine op een hoogte van circa elf kilometer te maken met turbulentie. Op het eerste gezicht leek het mee te vallen, maar uiteindelijk beoordeelden de piloten deze met ‘matig tot zwaar’. Op een bepaald moment was de turbulentie dermate heftig dat de winglet van de rechtervleugel afbrak, meldt AV Herald.

Se busca winglet perdido. Un E175 de Envoy, dba American Eagle, perdió el winglet del ala derecha cuando volaba desde Charleston, SC a Dallas, TX desde 36,000 pies de altura. El hecho ocurrió durante un momento de turbulencia fuerte.



¿Y el winglet que estaba ahí hace momentos? pic.twitter.com/KVn7NwCzrf May 4, 2022

Winglet Embraer breekt af

Op beelden is te zien dat het uiteinde van de vleugel verdwenen is. Winglets zorgen ervoor dat de wervelweerstand vermindert. De wervelingen gebruiken energie van het vliegtuig waardoor deze technisch gezien het brandstofverbruik minimaliseren. Daarnaast verhogen de vleugeltips de brandstofefficiëntie met vijf procent. Nadat de vliegers opmerkten dat de winglet afgebroken was, brachten zij de luchtverkeersleiding op de hoogte. Om geen onnodig risico te nemen besloten de vliegers uit te wijken naar Birmingham Shuttlesworth International Airport, het vliegveld dat ten noorden op de route richting Dallas lag. Het toestel vloog uiteindelijk zonder problemen richting baan 24. Daar landde het rond de klok van 18:45 uur veilig in zuidelijke richting.

De Embraer E175 maakt een landing in Birmingham nadat een winglet afbrak © Flightradar24.com

Reizigers lopen vertraging op

Na aankomst op de luchthaven van Birmingham verlieten de passagiers de machine. American Airlines regelde voor hen een andere om hun reis mee te vervolgen. De reizigers vertrokken drieënhalf uur na aankomst opnieuw met een Embraer 175, registratie N246NN, richting Dallas. Daar arriveerde het toestel na één uur en tien minuten om 23:45 uur, circa vier uur later dan aanvankelijk de bedoeling was. Uiteindelijk zou de N233NN drie dagen na het incident nog steeds aan de grond staan. Uit gegevens van Flightradar24 blijkt dat het toestel op vrijdag de eerstvolgende vlucht van Birmingham naar Abilene zou uitvoeren.