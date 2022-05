KLM doet met twee bijzondere vluchten mee aan wedstrijd

Zaterdag vertrekken vanaf Schiphol twee bijzondere KLM-vluchten naar Edmonton en Porto. Met de vluchten doet KLM mee aan de ‘Sustainable Flight Challenge’, een door SkyTeam georganiseerde wedstrijd in duurzaam vliegen.

In totaal nemen zestien luchtvaartmaatschappijen deel aan de duurzaamheidswedstrijd, die bedacht is door een groepje enthousiaste KLM-medewerkers. “Zij werden geïnspireerd door de historische London-Melbourne race in 1934, die erop was gericht om de wereld te ontsluiten en zo mensen met elkaar te verbinden”, laat KLM weten. “De uitdagingen waar de luchtvaart zich vandaag de dag voor ziet gesteld, gaan niet meer over het overbruggen van afstanden, maar over verduurzamen.” Doel van de wedstrijd is om de verduurzaming van de luchtvaart te versnellen en te leren van elkaars ervaringen.

Er zijn twee belangrijke manieren waarop CO2-uitstoot in de luchtvaart momenteel kan worden verminderd: vlootvernieuwing en het gebruik van Sustainable Aviation Fuel (SAF). De vluchten naar Edmonton en Porto worden uitgevoerd met respectievelijk een Boeing 787-10 en een Embraer E190 met 39 procent SAF in de brandstoftanks. Daarnaast heeft KLM een aantal gewichtsbesparingen aan boord doorgevoerd. Zo kunnen business class-passagiers hun maaltijden van tevoren bestellen en wordt de waterbehoefte met kunstmatige intelligentie voorspeld. De ligging van het zwaartepunt is geoptimaliseerd, en samen met de betrokken luchtverkeersleidingen is een ideale vliegroute zonder omwegen uitgestippeld. Tot slot zijn de aanvoerende transportbedrijven gevraagd om elektrisch of op biodiesel te rijden. In totaal zijn er zo’n vijftig nieuwe en bestaande duurzaamheidsinitiatieven toegepast op de twee KLM-vluchten.

De prestaties van de verschillende luchtvaartmaatschappijen worden beoordeeld door een zeskoppige jury, onder leiding van oud-premier Jan Peter Balkenende. De uitslag wordt eind juni bekendgemaakt. De maatschappijen zullen de opgedane kennis onderling delen.