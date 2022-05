Schiphol kan eventuele extra nachtvluchten vergeten

Er komt geen extra ruimte voor nachtvluchten op Schiphol. Dat zegt minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat.

KLM-topman Pieter Elbers opperde vrijdag in De Telegraaf ruimere openingstijden van de luchthaven als mogelijke oplossing voor de huidige problemen. Het plan wordt in de kiem gesmoord door minister Harbers, die vasthoudt aan het huidige maximumaantal nachtvluchten. “Oplossingen moeten binnen bestaande kaders worden gezocht en niet zorgen voor meer druk op de omgeving”, aldus Harbers. Doelend op het aantal nachtelijke vliegbewegingen: “Hier komen geen vluchten meer bij.”

Voor de derde week op rij is het dit weekend druk op Schiphol. Door personeelstekorten bij verschillende afdelingen, waaronder de beveiliging en de bagageafhandeling, kan de luchthaven de aantallen passagiers niet goed verwerken. Uit voorzorg schrapte KLM op verzoek van Schiphol dit weekeinde acht vluchten. Corendon, Transavia en TUI hebben een aantal vluchten overgeplaatst naar Rotterdam. Desalniettemin worden er op zaterdag en zondag in totaal zo’n 120.000 vertrekkende passagiers verwacht. De luchthaven zet daarom extra (kantoor)personeel in en heeft een overkapping geplaatst voor reizigers die buiten de terminal moeten wachten. Vooralsnog ‘loopt alles goed door’, stelt Schiphol zaterdagmiddag.

Als de problemen al op te lossen zijn, dan zal dat pas op de langere termijn merkbaar zijn. Minister Harbers laat weten dat het aan Schiphol is om de problemen aan te pakken, maar noemt het goed dat luchtvaartmaatschappijen ‘zelf ook nadenken over oplossingen’. KLM geeft aan op dit moment niet te willen afwijken van de afspraken omtrent nachtvluchten, maar benadrukt dat het annuleren van vluchten geen oplossing is. Het bedrijf wil nu eerst kijken naar andere oplossingen, zoals het spreiden van vluchten en het gebruikmaken van andere luchthavens.