Grote leasemaatschappij: “Boeing is de weg kwijt”

Het gaat al enkele jaren niet goed met Boeing. Volgens Dómhnal Slattery, CEO van leasemaatschappij Avolon, moet het bedrijf het tij snel keren.

Boeing maakte vorige week bekend dat het over het eerste kwartaal van 2022 een verlies van 1,2 miljard dollar boekte. Dat is echter nog hoger dan het jaar ervoor. Opmerkelijk, gezien het feit dat de luchtvaartsector door het grotendeels opheffen van reisrestricties de afgelopen maanden juist uit het diepe dal klimt. Een groot deel van het verlies is te wijten aan de ongelukkige deal die het bedrijf in 2018 met voormalig Amerikaans president Donald Trump sloot aangaande het Air Force One-programma . 660 miljoen euro van het verlies hangt daarmee samen. Boeing gaf aan dat de vertraging van de twee nieuwe 747’s veroorzaakt werd door een combinatie van factoren zoals de gevolgen van de coronacrisis en de beperkte inzet van mankracht.

Problemen met Boeing-vliegtuigen

Daarvoor kwam de vliegtuigbouwer twee keer slecht in het nieuws met crashes van de 737 MAX van Ethiopian Airlines en Lion Air. Dit type moest dientengevolge lange tijd aan de grond staan maar is inmiddels weer terug in het luchtruim. De onthulling dat titanium onderdelen voor de 787 jarenlang ondeugdelijk geproduceerd werden maakte dat het bedrijf leveringen van Dreamliners uitgesteld zag worden. Ook de levering van de 777X werd meerdere keren uitgesteld. Vorige maand wees de FAA erop dat er wat betreft de 737 MAX 10 nog een aantal significante uitdagingen zijn wil het toestel aan de richtlijnen voldoen. Het bedrijf moet volgens Slattery snel het tij keren. “Ik meen te kunnen zeggen dat Boeing de weg kwijt is. Boeing moet zijn strategische relevantie op de markt fundamenteel herzien”, aldus het hoofd van Avolon op de Airfinance Journal conferentie in Dublin.

Airbus gaat vrolijk verder

Daarentegen loopt het bij Airbus op rolletjes. De Franse vliegtuigbouwer kwam bijvoorbeeld tijdens de Dubai Airshow van 2021 als grote winnaar uit de bus. Het bedrijf zag een groot aantal bestellingen binnenkomen voor onder meer de Airbus A321neo. Nu er sprake is van problemen met de 737 MAX 10, greep Airbus de kans de productie van de concurrerende single-aisle jets met vijftig procent op te schroeven. “Ze (Boeing, red.) verspillen geld op een ongekend niveau”, constateert Slatterly. “Ze zullen waarschijnlijk een lagere rating krijgen. Boeing heeft een legendarische geschiedenis. Ze bouwden geweldige vliegtuigen. Maar de cultuur van een bedrijf is altijd bepalend voor het succes ervan, hoe effectief de strategie ook is. En dat is wat er bij Boeing aan schort.”