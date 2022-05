Minder incidenten door afschaffen mondkapjes aan boord

De Amerikaanse maatschappij Southwest Airlines meldt dat de hoeveelheid incidenten aan boord significant is gedaald nu mondkapjes niet meer verplicht zijn in vliegtuigen en op vliegvelden in de Verenigde Staten.

De maatschappij kreeg vaker te maken met agressieve passagiers door de mondkapjesplicht, zo werden reizigers soms agressief wanneer zij moesten kiezen tussen het dragen van een mondkapje of het verlaten van het vliegtuig.

Mondkapjes

Vorige maand stak een rechter in Florida een stokje voor het verlengen van de mondkapjesplicht in vliegtuigen en op vliegvelden. De Amerikaanse regering wilde de draagplicht tot in ieder geval 3 mei in stand houden, tot frustratie van luchtvaartmaatschappijen en senatoren.

In een 59 pagina’s tellende uitspraak stelde de rechter dat het CDC, de Amerikaanse tegenhanger van het RIVM, het besluit onvoldoende heeft onderbouwd. Ook zou het orgaan niet de juiste wetgevingsprocedures hebben gevolgd. “Omdat ons systeem organisaties niet toestaat onwettig te handelen, zelfs al wordt een wenselijk doel nagestreefd, verklaart de rechtbank de mondkapjesplicht onwettig en annuleert het deze”, zo schreef de rechter.

Incidenten

Reizigers die zich niet aan de mondkapjesplicht hielden werden bestraft, vaak ook vanwege agressie tegenover cabinepersoneel. Sommige reizigers kregen een vliegverbod bij bepaalde maatschappijen, anderen werden van boord gezet of kregen een forse boete.