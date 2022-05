Ruilt Lufthansa nieuwe Boeings in voor Airbussen?

Lufthansa zou met Airbus in gesprek zijn over de aanschaf van extra A350’s, zo melden diverse Duitse media.

De toestellen waarover wordt gesproken zouden in eerste instantie aan Aeroflot en Qatar Airways geleverd worden, maar die bestellingen zijn recent geannuleerd.

Boeing 777X

Lufthansa is de launch customer van de nieuwe Boeing 777, waarvan de Duitse maatschappij er twintig heeft besteld. Het nieuwe toestel loopt echter tegen vertragingen aan, waardoor de eerste levering is uitgesteld tot 2025. Airbus zou in staat zijn om direct enkele A350-1000’s, die bedoeld waren voor Qatar Airways, te leveren. Momenteel vliegt Lufthansa al met de A350-900’s.

Vloot

De keuze van Lufthansa om Boeing 777’s en 787’s te bestellen was opvallend, zeker omdat het bedrijf ook Airbus A350’s bestelde. Mocht Airbus de reeds gebouwde toestellen met een korting aan Lufthansa kunnen leveren, dan is het mogelijk dat in het licht van de vertragingen bij Boeing toch wordt afgezien van de 777X.

Lufthansa

Voorlopig zouden er slechts enkele gesprekken zijn geweest over de A350’s die Airbus op voorraad heeft. Het is echter ook mogelijk dat de toestellen als overbrugging worden aangeschaft en na enkele jaren een nieuw thuis vinden bij een dochtermaatschappij.