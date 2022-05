Russisch ‘Doomsday’-vliegtuig weer in het openbaar

Het Russische ‘Doomsday’-vliegtuig zal zich maandag voor het eerst in jaren weer laten zien tijdens de militaire parade voor ‘de dag van de overwinning’.

In Rusland wordt op 9 mei de overwinning op nazi-Duitsland gevierd. Op de feestdag wordt traditiegetrouw een militaire parade gehouden.

Ilyushin

Het vliegtuig in kwestie is een Ilyushin Il-80, een militaire variant van de civiele Il-86, een viermotorig langeafstandsvliegtuig. Het toestel, dat als bijnaam ‘Het vliegende Kremlin’ heeft, is bedoeld om te fungeren als presidentieel kantoor wanneer het onveilig is om op de grond te zijn, bijvoorbeeld tijdens een nucleaire aanval.

Passage of Il-86VKP accompanied by a pair of MiG-29s of the Swifts aerobatic team during the rehearsal of the air part of the Victory Parade, #Russia pic.twitter.com/9PpMAhRFOZ — OsintTv📺 (@OsintTv) May 5, 2022

Opmerkelijk

De komst van de Il-80 naar de militaire parade is opmerkelijk. De laatste keer dat het toestel meedeed aan de parade was in 2010. De Ilyushin wordt, samen met drie backup-vliegtuigen, paraat gehouden op Chkalovsky Airbase, nabij Moskou.

Doomsday

Rusland is niet het enige land dat beschikt over een ‘Doomsday’-vliegtuig. De Amerikaanse president heeft de beschikking over een Boeing E-4, een aangepaste versie van de Boeing 747-200. De E-4 kan in de lucht worden bijgetankt en enkele dagen in de lucht blijven. Vanuit het vliegtuig zouden de president en zijn naaste staf aan het werk kunnen blijven.