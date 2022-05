Goedkoper supersonisch met de Boom Overture

Het project van Boom Supersonic een ‘nieuwe Concorde’ te maken lijkt voorspoedig te verlopen. Afgelopen zomer kreeg het bedrijf een grote pre-order van United Airlines, begin dit jaar werd bekend dat de United States Air Force zestig miljoen dollar investeert en nu wordt steeds meer bekend voor de passagier.

De in Denver gevestigde fabrikant verwacht dat de Overture voor het einde van dit decennium bij United Airlines in dienst komt. Zij hebben een order staan voor vijftien Overtures met een optie op 35 meer. Met deze toestellen zal United intercontinentale vluchten kunnen aanbieden op een snelheid van Mach 1.7 met maximaal 88 passagiers. Op de website wordt met enige trots een rij reistijden vermeld. Zo zou Londen-New York 3,5 uur duren en Los Angeles-Sydney maar liefst zes uur korter dan nu gebruikelijk is. Naast United Airlines heeft Boom ook een strategisch partnerschap gesloten met Japan Airlines als investeerder met een optie op twintig toestellen.

Goedkoper dan de Concorde

Tussen 1976 en 2003 was de Concorde hét symbool van supersonische burgerluchtvaart. Een van de redenen dat hier zo’n twintig jaar geleden een eind aan kwam waren de enorme kosten. Het toestel was namelijk bepaald niet zuinig: per stoel aan boord van een Concorde was ongeveer een ton brandstof nodig. Dit zorgde ervoor dat British Airways jaarlijks 2,3 miljard kwijt was aan operationele kosten. Dit werd zichtbaar in de ticketprijs: Londen-New York in de jaren negentig kostte zo’n dertienduizend euro na inflatie.

Blake Scholl, CEO en oprichter van Boom Supersonic is zich bewust van de moeilijkheden die met kosten gemoeid zijn. Hij geeft echter aan dat het bedrijf toewerkt naar een toestel dat winstgevend is voor maatschappijen bij lage ticketprijzen:

“Wij verwachten dat de prijzen in veel gevallen niet al te erg zullen afwijken van wat we vandaag de dag betalen in businessclass . (…) Het doel is de kosten van supersonisch vliegen terug te brengen tot een niveau waarop er geen enkele reden meer is om voor subsonisch vliegen te kiezen . Dat kost tijd en meerdere generaties vliegtuigen maar dat is wel de kant waar we opgaan. Ik denk dat dit een van de dingen is waar we enthousiast over kunnen zijn. Zelfs Overture 1 is al een vooruitgang van 75% ten opzichte van wat we voorheen gezien hebben. Dit betekent dat het (supersonisch vliegen, red.) voor tientallen miljoenen passagiers vanaf dag één binnen bereik ligt.”

Als Boom met de Overture 1 daadwerkelijk de kosten met 75 procent weet te drukken ten opzichte van de Concorde, betekent dit inderdaad een grote stap in de burgerluchtvaart richting supersonisch vliegen op grote schaal.