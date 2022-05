Hoofdkantoor Boeing weg uit Chicago

Boeing gaat verhuizen. Het bedrijf heeft aangegeven het hoofdkantoor te verplaatsen van Chicago, Illinois naar Arlington, Virginia.

De vliegtuigbouwer die al enige tijd met allerhande problemen kampt, neemt deze stap als onderdeel van het streven naar het herbouwen van de relatie met de klanten en overheidsinstanties. Arlington ligt immers in de buurt van het Pentagon en aan de overkant van de Potomac ligt Washington D.C.

Een andere reden voor de verhuizing is financieel. Aandelen Boeing zijn door alle problematiek substantieel in waarde afgenomen. De onderneming probeert nu op allerhande terreinen kosten te drukken. Ook het hoofdkantoor in Chicago wordt daarom geofferd. Immers, de wolkenkrabber met 36 verdiepingen aan de waterkant betreft een grote onkostenpost.

Boeing geeft aan dat de aanwezigheid in Chicago en de nabije omgeving niet geheel verdwijnt. De burgemeester van Chicago, Lori Lightfoot, lijkt ook niet echt geschrokken te zijn van het besluit van de vliegtuigbouwer: “De vestiging en uitbreiding van meerdere bedrijven in Chicago zitten in de pijpleiding en ook in de komende maanden verwachten we meer nieuws op dit gebied.”

Arlington

In de buurt van het nieuwe hoofdkantoor in Arlington zou ook een nieuw centrum voor research & development moeten komen. Senator Mark Warner van Virginia ziet mogelijk kansen in de verhuizing die “wellicht een grote boost kan zijn”.

Kritiek

Boeing verhuisde eerder al eens: in 2001 verliet het bedrijf Seattle na 85 jaar aldaar gevestigd te zijn geweest. Dit zorgde toen voor de ontevredenheid van medewerkers en bepaalde hoeken van de politiek. De reden van de verhuizing toendertijd was de fusie in 1997 met McDonnel-Douglas. Een hoofdkantoor op ‘neutraal terrein’ was gewenst.

Peter DeFazio , voorzitter van de transportcommissie van het Huis van Afgevaardigden, hekelt de aanstaande verhuizing en refereert aan 2001: “Verhuizen naar Chicago en weg uit het Pacifische Noordwesten waar de wortels van het bedrijf liggen, was al een tragische fout. Wederom verhuizen, nu om dichterbij de federale overheid te zijn, is een verdere stap in de verkeerde richting. Boeings probleem ligt niet bij de toegang tot de overheid maar betreft constante productieproblemen en falend leiderschap.”