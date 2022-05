Lufthansa ziet terugkeer A380 als optie

Alhoewel Lufthansa vorig jaar ‘definitief’ afscheid nam van de Airbus A380 lijkt er toch nog hoop te zijn voor de terugkeer van de superjumbo’s bij de Duitse maatschappij.

In 2021 zei Carsten Spohr, de CEO van de Lufthansa-groep, nog dat de A380 bij niet zou terugkeren bij hen, maar bij de bespreking van de kwartaalcijfers deze week leek het toch weer een optie.

Lufthansa

Toen werd gevraagd of Lufthansa tegen problemen aanliep door een tekort aan vliegtuigen, liet Spohr weten dat dit niet het geval was. ‘We hebben nog extra vliegtuigen, extra piloten en extra cabinepersoneel. Zoals jullie weten staan er nog veertien A380’s in Spanje die we hadden kunnen inzetten’, aldus Spohr.

A380

De veertien superjumbo’s van Lufthansa staan in het Spaanse Teruel en het Franse Tarbes. Op haar eigen website geeft de luchtvaartmaatschappij aan over nog maar acht van de toestellen te beschikken.

Terugkeer

Wereldwijd wordt de A380 weer steeds meer ingezet. British Airways en Qantas vliegen weer met het toestel en Emirates komt al weer enige tijd met de luchtreus naar Schiphol. Sommige maatschappijen namen wel definitief afscheid van de Superjumbo. Zo zal het type niet meer terugkeren in de vloot van Air France.