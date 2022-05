Nieuwe fase in strijd om ITA

Serieuze geïnteresseerden in ITA Airways krijgen vanaf nu inzage in interne stukken van de sinds kort bestaande Italiaanse luchtvaartmaatschappij. Het samenwerkingsverband van Lufthansa en MSC zou hierna een groot bod voorbereiden.

ITA te koop

Op dit moment is ITA, in veel opzichten de opvolger van Alitalia, nog volledig in handen van de Italiaanse staat. Echter, deze zou graag een deel van haar aandelen van de hand doen. Een zelfstandige toekomst is gezien de bescheiden omvang van de airline geen levensvatbare optie en dus lijkt -gedeeltelijke- inlijving een logisch gevolg.

Zoals het er nu naar uitziet zijn er drie scenario’s bekend voor de toekomst van ITA. Het zou kunnen komen tot een overname door het samenwerkingsverband van de Zwitsers-Italiaanse scheepvaartgigant MSC en Lufthansa. De bedrijven Air France-KLM, Delta Airlines en het fonds Certares zouden gezamenlijk een andere partij hiervoor kunnen zijn. Als derde mededinger is er nog de investeringsmaatschappij Indigo Partners. Willen de genoemde partijen kans maken dan moeten ze eind mei een bindend aanbod doen.

Sinds 3 mei kunnen de geïnteresseerden interne gegevens van ITA inzien om zich zo al dan niet voor te bereiden op een bod, aldus de Corriere Della Sera. MSC en Lufthansa hebben dit gedaan en zouden een bod van tussen de 1,2 en 1,4 miljard willen doen. De Alliantie van Delta, Air France-KLM en Certares lijkt niet veel verder te willen gaan dan zevenhonderd miljoen, een aanzienlijk lager bod dus. Indigo Partners heeft de stukken naar verluidt nog niet ingezien.