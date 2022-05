61 mensen verantwoordelijk voor bijna helft van alle Schiphol-klachten

Opnieuw is een kleine groep mensen verantwoordelijk voor een groot deel van de overlastmeldingen rondom Schiphol. Dat blijkt uit de onlangs gepubliceerde jaarrapportage van het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS).

Het aantal melders van hinder door vliegverkeer nam het afgelopen jaar licht toe, ondanks een afname van het aantal vluchten van en naar Schiphol.

Veelmelders

Een kleine groep van 0,8 procent van alle melders heeft het afgelopen jaar gezorgd voor een kleine 43 procent van alle klachten over Schiphol. In de periode tussen november 2020 en 31 oktober 2021 diende het groepje van 61 mensen ruim 105.000 meldingen van overlast in. Eén persoon diende maar liefst ruim 11.000 klachten in, een ander was verantwoordelijk voor meer dan 9.500 meldingen. Het is niet de eerste keer dat een kleine groep het aantal overlastmeldingen rond Schiphol domineert.

Vorig jaar diende één omwonende bijna 17.500 meldingen in. In 2019 dienden acht personen gezamenlijk 75.000 klachten over Schiphol in, een kwart van het totaal. Daarbij dienden twee mensen gezamenlijk zelfs 36.500 meldingen in, meer dan tien procent van het totaal. Het hoge aantal meldingen dat door een relatief kleine groep veelmelders wordt ingediend roept vragen op rondom de representativiteit van het getal van het totale aantal meldingen. Volgens critici ontstaat een vertekend beeld doordat er geen beperkingen gesteld worden aan het aantal klachten dat één persoon kan indienen.

Bron: Jaarrapportage BAS 2021

Boeing 747

Het aantal meldingen over vliegbewegingen met Boeing 747’s verdubbelde in 2021 ten opzichte van het jaar ervoor, terwijl het aantal vluchten dat met de Jumbojet werd uitgevoerd juist met een kwart afnam. Per vlucht met een 747-400 werden gemiddeld ruim twee meldingen ingediend, bij de 747-8 ligt dat aantal iets lager. De viermotorige Boeings steken daarmee met kop en schouders boven de andere toestellen op Schiphol uit, zoals te zien is in onderstaande tabel.

Over moderne vliegtuigen, zoals de Boeing 787 Dreamliner, dienden omwonenden relatief weinig meldingen in. Hetzelfde geldt voor toestellen als de Airbus A350 en jets uit de A320neo-familie. Dit laat zien dat de vlootvernieuwing die bij verschillende luchtvaartmaatschappijen gaande is, een grote positieve invloed kan hebben op het aantal overlastmeldingen.