Air Lease zet vraagtekens bij toekomst Boeing 777X

Het Boeing 777X-programma loopt risico. Dat zegt de topman van Air Lease Corporation, een van de grootste leasemaatschappijen ter wereld.

Volgens topman Steven Udvar-Hazy is de toekomst van de 777X in het geding vanwege de vele vertragingen en problemen met de certificering. Afgelopen week kondigde Boeing aan dat het de introductie van de eerste 777X, die oorspronkelijk al in 2020 had moeten plaatsvinden, definitief uitstelt tot 2025. Udvar-Hazy houdt het niet voor onmogelijk dat het hele 777X-programma van de baan gaat, en zegt dat het ervan afhangt wie er over anderhalf tot twee jaar in de directie van Boeing zitten. “Wat ik zeg is dat de beslissingen om al dan niet door te gaan met het programma waarschijnlijk toch niet door deze raad van bestuur zullen worden genomen”, aldus Udvar-Hazy, doelend op een mogelijke vervanging van de huidige Boeing-top.

Boeing zegt zelf nog altijd veel vertrouwen te hebben in de 777X-familie. “We moeten onszelf de tijd en de vrijheid geven om dit goed te doen”, zei CEO Dave Calhoun enkele weken geleden. De vertraging wordt de Amerikaanse vliegtuigbouwer echter niet in dank afgenomen. Onder meer Tim Clark, de CEO van Emirates, gaf eerder al aan dat hij de vertraging met de 777X zat is. Zijn maatschappij wil maar liefst 115 van de toestellen afnemen, maar de vertragingen ziet hij als een reden om de order mogelijk te annuleren. “Eerlijk, als het later wordt dan 2023 en het neemt nog een jaar in beslag, dan zullen we waarschijnlijk het programma annuleren. Wat kunnen we anders doen? We kunnen niet op deze manier doorgaan. Boeing moet echt zijn zaken in orde krijgen.”