COO Transavia vertrekt

Petra de Ruiter, de operationeel directeur van Transavia, heeft vanaf 1 september een nieuwe betrekking. Ze maakt de overstap naar Holland Casino en wordt daar de nieuwe topvrouw. Ze volgt Erwin van Lambaart op die enige tijd geleden vertrokken is naar Casinos Austria.

De Ruiter (52) werkt al lang bij Air France-KLM. Sinds 1998 bekleedde ze verschillende functies bij Transavia en het moederbedrijf. Samen met de CEO en CFO is ze als operationeel directeur -nu nog- verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering. Meer specifiek betekent dit dat ze het dagelijks handelen overziet waarbij belangrijke thema’s als veiligheid aan de orde zijn. De moeilijkheden in de sector tijdens de coronapandemie met onder andere een vrijwillige vertrekregeling tot gevolg, maakte ze vanuit haar directiefunctie mee.

Gastvrijheid

De Ruiter lijkt zin te hebben in haar nieuwe functie: “Gastvrijheid zit in het DNA van alle medewerkers bij Holland Casino, een cruciale en onderscheidende waarde, wat ook van vitaal belang is bij mijn huidige baan. Holland Casino is een hartelijk, verantwoord en toonaangevend entertainmentbedrijf met 3500 medewerkers die iedere dag weer het beste willen voor alle gasten. De komende tijd zie ik er naar uit om met veel nieuwe collega’s van de vestigingen en het online casino persoonlijk kennis te maken. Transavia en alle collega’s ben ik dankbaar voor de afgelopen jaren. Tegelijkertijd kijk ik ook zeer uit naar deze nieuwe rol en deze mooie uitdaging.” Dat De Ruiter zich zo richt op gastvrijheid is niet verrassend: haar opleiding genoot ze aan de Hogere Hotelschool in Den Haag.

Petra de Ruiter was het eerste vrouwelijke directielid bij Transavia. Als eerste vrouw in deze functie bij dit bedrijf zei ze als COO een rolmodel te willen zijn voor andere vrouwen. De benoeming van De Ruiter is onder voorbehoud van toetsing en een positief besluit van DNB. Het is nog niet bekend wie haar opvolgt bij Transavia.