EasyJet vermindert aantal stoelen

Veel luchtvaartmaatschappijen hebben te kampen met een personeelstekort, zo ook easyJet. Deze prijsvechter reduceert nu het aantal reizigers in hun Airbus A319-toestellen om zo met minder personeelsleden aan boord te kunnen vliegen.

De snelheid waarmee de reiziger op stoel 22A voorzien wordt van een alcoholische versnapering tijdens een vakantievlucht is niet de grootste zorg van de Britse maatschappij. Het aantal leden dat het cabinepersoneel telt is niet afhankelijk van het serviceniveau maar van de veiligheid. Er is een minimumaantal cabinepersoneelsleden nodig om een evacuatie effectief uit te voeren en de overlevingskansen van de passagiers zo groot mogelijk te laten zijn, aldus de International Civil Aviation Organisation (ICAO).

Een groot deel van de luchtvaartsector, zowel maatschappijen als vliegvelden, lukt het maar moeilijk extra personeel aan te trekken. EasyJet reageert hierop: ‘Deze zomer zullen we onze Britse A319-vloot exploiteren met maximaal honderdvijftig passagiers en drie man cabinepersoneel. Dit is een effectieve manier om onze vloot te exploiteren richting de zomer wanneer we waarschijnlijk weer naar het vluchtniveau van 2019 zullen terugkeren”

Volgens luchtvaartdataportaal CH Aviation omvat de easyJet-vloot 62 Airbus A319-100’s. Van dit totaal zijn er op het moment 52 in actieve dienst. De inkrimping van het aantal stoelen geldt vooralsnog alleen voor de Britse tak van het bedrijf, andere delen van de onderneming hebben dergelijke maatregelen nog niet aangekondigd.