Denken in oplossingen voor verwachte zomerdrukte Schiphol

Tijdens de zomer moeten mogelijk vluchten vanaf Schiphol geannuleerd worden als gevolg van de personeelstekorten. Niet alleen KLM-topman Pieter Elbers denkt te weten hoe de luchthaven dat kan oplossen. Ook Fabian Dekker, arbeidssocioloog bij onderzoekbureau SEOR, ziet mogelijkheden.

KLM is hofleverancier als het gaat om het aantal vertrekkende en aankomende vluchten vanaf Schiphol. Mochten de personeelstekorten bij de grondafhandelingsbedrijven en security niet opgelost worden, dan kan KLM grote gevolgen ondervinden. Elbers vindt dan ook dat er voor de komende zomer oplossingen gezocht moeten worden. “Je zou kunnen denken aan aanbrengpremies voor nieuw personeel. Ook kunnen we met vluchten schuiven of ze verplaatsen naar Rotterdam of Eindhoven. Schiphol kan wellicht tijdelijk langer open, zodat er meer spreiding mogelijk is. We moeten openstaan voor alle oplossingen. Annuleren moet de laatste reddingsboei zijn, dus niet iets wat je twee tot drie maanden van tevoren al wilt”, denkt Elbers in de Telegraaf in oplossingen.

Mensvriendelijkheid

Volgens Dekker zijn de personeelstekorten simpel te verklaren. “We vergrijzen, dus is er minder personeel”, zegt hij tegen NRC. Hij attendeert erop dat werkgevers tegelijkertijd te weinig hebben gedaan om het werk, zeker fysiek zwaar werk zoals dat van bagage-afhandelaars, aantrekkelijk te houden. Daarbij kijkt hij niet alleen naar de lonen die in de afgelopen jaren zijn achtergebleven bij de economische groei. Hij kijkt eveneens naar de arbeidsvoorwaarden. “We zorgen steeds meer in Nederland. Mantelzorg, zorg voor kinderen of zieke familieleden. Een organisatie die het werknemers gemakkelijker maakt om dat te combineren, heeft echt een voorsprong.” De arbeidssocioloog wijst er voorts op dat er onvoldoende aandacht is voor de kwaliteit van het werk: “De werkdruk nam toe en de autonomie af.” Kort samengevat: de mensvriendelijkheid van een organisatie is wat telt.

Met enige ondersteuning aan de slag

Volgens Dekker blijft Nederland achter op het gebied van automatisering terwijl dat juist zou kunnen helpen bij het oplossen van het personeelstekort. Een blik ‘arbeidsmigranten’ opentrekken is dat zeker niet: hoe moet je die bijvoorbeeld huisvesten? Voor het tekort waarmee nu geworsteld wordt, richt hij de focus op “wat het onbenut arbeidspotentieel wordt genoemd, een groep van 1,2 miljoen mensen.” Hij noemt onder meer ‘onbenutte deeltijders’ die graag meer uren willen werken, mensen met een migratieachtergrond, lang- en kortdurig werkzoekenden die “met enige ondersteuning zo aan de slag kunnen.”

Drukte Schiphol

Ten opzichte van de meivakantie hoopt Schiphol komende periode een slag te slaan door hogere lonen te bieden. FNV liet weten te streven naar een loon van minimaal veertien euro per uur. Schiphol-topman Dick Benschop gaf vorige week aan een redelijke inschatting te willen maken om vast te stellen hoeveel personeel er aanwezig zal zijn tijdens de zomerperiode. Op basis daarvan bepaalt Schiphol of vluchten wel of geen doorgang kunnen vinden. “In de zomermaanden moet het bij ons gebeuren”, stelt Elbers. Hij ziet het duidelijk niet zitten als de grootste Nederlandse luchthaven het aantal vluchten beperkt. Immers, als vluchten niet uitgevoerd kunnen worden “beperk je de verdiencapaciteit.” KLM sprak zich er al eerder over uit annuleringen niet te zien zitten en dat Schiphol toch echt met een oplossing moet komen. Suggesties in die richting zijn er nu.

Overigens is het kampen met personeelstekorten niet een specifiek Nederlands probleem. De Londense luchthaven Heathrow heeft er bijvoorbeeld ook last van, met als gevolg dat er op de groei van British Airways een rem is komen te staan.