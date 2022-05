Eindhoven Airport volgt rijtje Schiphol en Rotterdam

Schiphol en Rotterdam The Hague Airport kampen met personeelstekorten. Bij Eindhoven Airport is dat niet anders.

De tekorten zijn echter op zowel Eindhoven als Rotterdam enigszins ‘beheersbaar’ in tegenstelling tot op Schiphol. Hoewel vorig weekend alles op de Noord-Hollandse luchthaven ‘doorliep’, was dat eerder een ander verhaal met lange rijen wachtenden voor de ingang van Schiphol waarbij gemiste en geannuleerde vluchten niet uitbleven. Rotterdam The Hague Airport en Eindhoven Airport schoten te hulp.

Tekorten Eindhoven Airport

Eindhoven en Rotterdam zijn echter niet in staat een oneindig aantal vluchten op te vangen. Een woordvoerder van het Noord-Brabantse vliegveld zegt tegen de Gelderlander dat ‘alle zeilen bijgezet worden’ om de luchthavenoperatie in goede banen te leiden. Benadrukt wordt dat zowel grondafhandelingsbedrijven als de beveiliging extra werknemers kunnen gebruiken. Toch is de sfeer onder medewerkers beter dan op Schiphol. FNV uitte vorige week bijvoorbeeld haar ongenoegen over de werkwijze van het vliegveld in Amsterdam. Hoe dan ook, de woordvoerder verwacht niet dat de huidige tekorten resulteren in vluchtuitval. Wel waarschuwt Eindhoven Airport reizigers dat er mogelijk vertragingen kunnen ontstaan door vliegtuigen die later arriveren.

Meer reizigers

Het grote verschil tussen Schiphol en de andere twee vliegvelden zit hem in de reizigersaantallen. Vanaf het Noord-Hollandse vliegveld reizen in de meivakantie gemiddeld 174.000 passagiers per dag, terwijl Eindhoven ‘slechts’ 14.000 reizigers verwelkomt. Tevens zijn er op Schiphol zeven afhandelingsbedrijven, op het Eindhovense vliegveld één. Doordat er op de Noord-Brabantse luchthaven meer ademruimte is, is het vliegveld in staat vluchten van Schiphol op te vangen. Vanzelfsprekend is dat echter niet. “Het is heel erg afhankelijk van de dag. Het is nu (doordeweeks, red.) iets minder druk dan in en rond de weekenden”, benadrukt de woordvoerder. Eindhoven Airport hoorde nog niet van Schiphol of zij komende zomer, waarin opnieuw drukte op de Amsterdamse luchthaven verwacht wordt, moet bijspringen.