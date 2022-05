EU maakt einde aan mondkapjesplicht in vliegtuigen

Er komt een einde aan de Europese aanbeveling voor een mondkapjesplicht in vliegtuigen. Dat maakten EASA en het ECDC, de Europese variant van het RIVM, woensdag bekend.

Update: minister Kuipers van Volksgezondheid heeft inmiddels in een Kamerbrief laten weten dat de mondkapjesplicht in het vliegtuig volgens het RIVM kan vervallen

De aanbeveling vormt in veel lidstaten, waaronder Nederland, van de Europese Unie de basis voor de mondkapjesplicht aan boord van vliegtuigen en op luchthavens. Volgens de twee betrokken Europese agentschappen is het dragen ervan in vliegtuigen niet langer noodzakelijk, maar blijft het verstandig om de maskers te dragen. EASA-topman Patrick Ky: “Het is een opluchting voor iedereen dat we eindelijk een moment hebben bereikt in de pandemie waarop we de gezondheidsmaatregelen kunnen versoepelen. Voor veel reizigers en vliegend personeel is er een sterke wens om de mondkapjesplicht aan boord van vliegtuigen af te schaffen. We staan nu aan het begin van dat proces.” Ky roept passagiers op de regels van de luchtvaartmaatschappijen na te leven en verantwoord met de maatregelen om te gaan. Zo zouden hoestende of niezende passagiers ‘sterk moeten overwegen’ om toch een gezichtsmasker te dragen.

Vanaf 16 mei wordt het versoepelde advies van kracht, waarna regels omtrent het dragen van mondneusmaskers zullen verschillen per vliegmaatschappij. De aanbeveling blijft namelijk overeind ten aanzien van vluchten naar bestemmingen waar nog wel een mondkapjesplicht geldt in het openbaar vervoer. Daarnaast wordt passagiers uit kwetsbare groepen aangeraden in alle gevallen een – idealiter medisch – mondkapje te blijven dragen.

De afgelopen maanden kwam er in verschillende landen al een einde aan de verplichting voor het dragen van een gezichtsmasker in vliegtuigen. Verschillende lidstaten wachtten de versoepeling op Europees niveau niet af en stelden de regels in vliegtuigen gelijk aan die in het openbaar vervoer. Nederland koos ervoor om de mondkapjesplicht in de luchtvaart wel in stand te houden, maar vanwege de afschaffing ervan in het openbaar vervoer en het aantal incidenten aan boord kozen Nederlandse luchtvaartmaatschappijen ervoor om de verplichting niet langer te handhaven.