Passagiers ontvangen foto’s vliegrampen in vliegtuig

Passagiers aan boord van een Boeing 737 van de Turkse maatschappij AnadoluJet ontvingen kort voor vertrek foto’s van diverse vliegrampen.

Het toestel keerde, nadat de passagiers onrustig werden, terug naar de gate. Uiteindelijk kon het vliegtuig met enkele uren vertraging alsnog vertrekken.

Vliegrampen

De vlucht, van Tel Aviv naar Istanbul, is na een onderzoek op de Israëlische luchthaven alsnog vertrokken. Er zou gecontroleerd zijn of er verdachte objecten, die de vliegveiligheid in gevaar zouden kunnen brengen, aan boord waren. Passagiers kregen de mogelijkheid aangeboden om een andere vlucht te nemen.

De foto’s die de reizigers ontvingen waren onder andere van de Turkish Airlines vliegramp op Schiphol in 2009. Andere foto’s waren van Asiana 214, een Boeing 777 die in 2013 voor de landingsbaan neerstortte in San Francisco.

Verdachten

Inmiddels zouden er negen verdachten zijn opgepakt door de Israëlische autoriteiten. Het zou gaan om passagiers die via het programma AirDrop de foto’s deelden met medereizigers. AirDrop is een dienst die het mogelijk maakt om foto’s te delen van Apple apparaten met andere Apple apparaten die zich in de buurt bevinden.

Volgens persbureau Reuters kan tegen de verdachten maximaal drie jaar gevangenisstraf worden geëist.