KLM start samenwerking met prijsvechter IndiGo

KLM-klanten kunnen tickets boeken naar zestien nieuwe bestemmingen in India dankzij een nieuwe codeshare met IndiGo, de grootste luchtvaartmaatschappij van het land.

Dankzij de samenwerking tussen Air France, KLM en IndiGo, die in december vorig jaar al werd aangekondigd, breidt KLM haar Indiase netwerk flink uit. Momenteel vliegt de maatschappij al dagelijks naar Delhi, vijf keer per week naar Mumbai en, vanaf 23 mei, drie keer per week naar Bangalore. Air FraNu de codeshare met IndiGo, dat de afgelopen jaren hard aan het groeien is, van start is gegaan kunnen reizigers gemakkelijk overstappen op het binnenlandse netwerk van de Indiase maatschappij. Goede verbindingen met India zijn ‘van groot belang’ voor KLM, zo laat het bedrijf weten. Niet alleen is het land een van de snelst groeiende economieën ter wereld, ook is het een van de belangrijkste handelspartners van Nederland en de Europese Unie. Volgens KLM biedt de nieuwe samenwerking toegang tot zowel belangrijke zakencentra als populaire vakantiebestemmingen.

“We zijn erg blij dat we deze nieuwe overeenkomst met Indigo hebben kunnen sluiten”, laat KLM-CEO Pieter Elbers weten. “Nu de wereld weer opent kunnen we onze klanten samen met IndiGo meer zakelijke en vakantiebestemmingen aanbieden op de grote en belangrijke Indiase markt. Dankzij deze partnernetwerken verbinden we de wereld verder. De overeenkomst is een belangrijke stap voor beide luchtvaartmaatschappijen op de weg naar verder herstel. In IndiGo hebben we een succesvolle partner gevonden die beschikt over een moderne vloot en net als KLM veel prijzen heeft gewonnen op het gebied van klanttevredenheid.”

“We zijn bij Air France-KLM erg trots dat we de eerste grote Europese luchtvaartgroep zijn die begint aan een samenwerking met IndiGo”, vertelt Henri de Peyrelongue namens AF-KLM. “Voor onze klanten betekent dit een uitgebreid netwerk met maar liefst dertig nieuwe bestemmingen in India.” Ook Sanjay Kumar van IndiGo is enthousiast: “Deze codeshare is in lijn met onze missie, het aanbieden van luchtverbindingen en betaalbare tickets binnen India en naar internationale bestemmingen.” Kumar verwacht deze zomer na een onderbreking van twee jaar ‘enorme belangstelling’ voor internationale reizen.