KLM bereikt principeakkoord

Twee weken geleden vond een wilde staking van 150 KLM-grondmedewerkers plaats. De maatschappij streeft er nu naar om meer personeel aan te nemen.

Dat staat in een principeakkoord dat KLM volgens het Parool bereikte met de medezeggenschapscommissie van KLM Ground Services. De luchtvaartmaatschappij hoopt 130 extra bagageafhandelaren te contracteren. De vraag is echter hoe KLM dit wil realiseren gezien Nederland momenteel te maken heeft met een krappe arbeidsmarkt. Naast de grondafhandeling kampt de security eveneens met personeelstekorten. Actievoerders zeggen dat de tekorten bij de grondafhandeling veroorzaakt zijn doordat KLM platformmedewerkers al jarenlang onderbetaalt en hen geen vaste contracten geeft. Tijdens de coronacrisis werden dan ook veel mensen ontslagen, omdat er simpelweg geen werk was. De maatschappij verwachtte dat zij wel weer zouden terugkeren wanneer het vliegverkeer langzaam zou opstarten. Het tegendeel bleek waar.

Inhoud principeakkoord KLM

Verder staat in het akkoord dat de medewerkers een vijfjarencontract krijgen, iets wat haaks staat op de verwachtingen van de vakbonden. Zij willen dat KLM hen een vast contract aanbiedt. KLM streeft ernaar de eerste vijftig nieuwelingen voor de zomer aan te nemen. Verwacht wordt dat tijdens de zomer mogelijk vluchten geannuleerd moeten worden als gevolg van de personeelstekorten. Mocht het tijdens de zomerperiode daadwerkelijk zover komen, dan zal KLM nóg meer mensen aantrekken.

Voordat de nieuwelingen aan de gang kunnen, moeten zij opgeleid worden. FNV liet eerder in een brief aan Schiphol-topman Dick Benschop weten dat zij pleit voor uniforme en gecertificeerde opleidingen voor het afhandelingspersoneel. Daarbij zal Viggo een handje helpen. Echter, tijdens de wilde staking uitten medewerkers onder meer hun ongenoegen over het deels uitbesteden van werk aan Viggo. Volgens KLM is het inschakelen van het afhandelingsbedrijf ‘onvermijdelijk’. Echter, de inhuur zal duren tot uiterlijk eind oktober en de maatschappij benadrukt dat er geen plannen zijn dat het werk in de toekomst door andere bedrijven uitgevoerd wordt.