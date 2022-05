Meer hoge kostenposten voor KLM

KLM loste vorige week het eerste deel van de lening af. De maatschappij moet nu ook rekening houden met hogere olieprijzen.

Aan het begin van de Russische invasie in Oekraïne gaven luchtvaartmaatschappijen aan de verhoging van de olieprijzen nog niet te verrekenen in de ticketprijzen. Inmiddels lijken zij daarvan te zijn teruggekomen. Ook KLM zoekt een manier om met die hogere prijzen om te gaan. “Hoge olieprijzen zijn onderdeel van het luchtvaartbedrijf, en daar zullen we onze bedrijfsvoering zoals gebruikelijk op inrichten. We willen zo snel mogelijk van die lening af omdat dit ons ook hindert. We moeten rente betalen en er zijn terecht strenge voorwaarden gesteld”, zegt KLM-CEO Pieter Elbers tegen de Telegraaf.

Inkomsten extra welkom

Inkomsten zijn voor de luchtvaartmaatschappijen juist nu extra welkom. KLM streeft ernaar de verliezen van de coronacrisis te boven te komen, maar wordt, evenals andere maatschappijen, ook geconfronteerd met verhoging van de havengelden. Schiphol besloot die vanaf april met 37 procent te verhogen om de eigen verliezen van de coronacrisis te compenseren. Dat betekent weer een hogere kostenpost voor KLM. Tevens zijn nog niet alle reisrestricties wereldwijd opgeheven wat sommige reizigers weerhoudt naar bepaalde bestemmingen te vliegen. Gevolg: opnieuw minder inkomsten.

Daarbij zou nu kunnen komen kijken dat tijdens de zomer niet alle vluchten uitgevoerd kunnen worden als gevolg van de personeelstekorten bij onder meer de grondafhandelingsbedrijven en security. “Daarmee beperk je de verdiencapaciteit. We zijn nu begonnen met aflossen van de lening van de staat, maar we moeten wel maximaal kunnen opereren in de maanden dat het verdiend kan worden. In de zomermaanden moet het bij ons gebeuren”, aldus Elbers.

Steunpakket KLM

Tijdens de coronacrisis verstrekte de overheid KLM een uit leningen bestaand steunpakket van 3,4 miljard euro. Hoewel deze hulp in eerste instantie niet juridisch geoorloofd bleek te zijn, besloot de Europese Commissie deze alsnog goed te keuren. Afgelopen week betaalde KLM 311 miljoen euro terug. Elbers liet toen weten dat hij de resterende 631 miljoen euro dit jaar eveneens hoopt te vereffenen. Daarmee zijn de leningen afgelost omdat KLM slechts van 942 miljoen euro gebruik maakte. “We willen toe naar een situatie, waarin we zonder steun van de overheid kunnen opereren”, aldus de topman. De ontwikkeling van de olieprijzen kan er debet aan zijn dat dit toch allemaal wat minder snel zal gaan dan door Elbers beoogd.

Voorwaarden

Aan het steunpakket waren diverse voorwaarden verbonden. Het personeel moest een deel van hun salaris inleveren. De overheid verlangde bovendien dat het aantal nachtvluchten moest worden gereduceerd. Volgens Elbers allemaal niet ideaal, al is hij dankbaar dat de overheid KLM destijds niet in de kou liet staan. “De voorwaarden zitten ons wel in de weg”, bekent hij nu. “De eerste jaren was het nog te begrijpen, maar onze mensen zijn ook moe van de crisis en hebben net als iedereen een hogere gasrekening en duurdere boodschappen. Door de lening zijn de lonen bevroren van de lagere inkomens en hebben de hogere inkomens tot 20% moeten inleveren. Dus komt er druk op die afspraken te staan door de huidige ontwikkelingen in de economie.” En dat terwijl Ben Smith, bovenop zijn jaarsalaris van 900.000 euro ook nog eens een bonus ontving van 1,1 miljoen euro en hem een aandelenpakket van 2 miljoen euro is beloofd.