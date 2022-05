Nog niet op alle Ryanair-vluchten vervalt mondkapjesplicht

Vanaf 16 mei vervalt de Europese aanbeveling voor de mondkapjesplicht. Ryanair gaat daarin mee, maar niet op alle vluchten hoeven reizigers geen mondkapje meer te dragen.

In vijftien Europese landen geldt nog wel een mondkapjesplicht. Het gaat daarbij om Cyprus, Oostenrijk, Letland, Litouwen, Tsjechië, Luxemburg, Estland, Malta, Frankrijk, Nederland (minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers liet gisteren echter weten dat de mondkapjesplicht in het vliegtuig volgens het RIVM kan vervallen), Duitsland, Portugal, Griekenland, Spanje en Italië. Ryanair is blij met de aanbeveling van de European Union Aviation Safety Agency (EASA). “Vanaf die datum zijn gezichtsmaskers optioneel op alle Ryanair-vluchten, behalve op vluchten van/naar de vijftien EU-staten waar maskers verplicht blijven in het openbaar vervoer”, verklaart Eddie Wilson, CEO van Ryanair, tegenover Simple Flying.

Verdere versoepelingen

Hoewel op sommige vluchten het dragen van een mondkapje nog verplicht blijft, verwacht Wilson dat meer landen op korte termijn het mandaat zullen laten vervallen. Ondanks de aanbeveling van de EASA is het uiteindelijk aan de regeringen om een definitief besluit hierover te nemen. “Wij verwachten dat deze staten hun voorschriften inzake gezichtsmaskers de komende dagen zullen versoepelen conform deze nieuwe gezondheidsrichtlijnen van het EASA en het ECDC”, vult de CEO aan.

Meer maatschappijen

Ryanair heeft in vergelijking met andere Europese maatschappijen lang gewacht met het afschaffen van de mondkapjesplicht. Begin maart dit jaar kondigde Jet2 aan dat het dragen van een mondkapje op vluchten van en naar Noord-Ierland en Engeland zou komen te vervallen. Dat betekende de eerste vlucht vanaf Schiphol zonder mondmasker. Hoewel op papier het dragen van een mondkapje in Nederland nog verplicht was, besloten KLM, Transavia en TUI deze circa twee weken later niet meer te handhaven uit angst voor agressie aan boord.