Passagier zonder vliegervaring landt vliegtuig

Een passagier zonder vliegervaring heeft afgelopen dinsdagmiddag een vliegtuig veilig weten te landen toen de piloot niet meer in staat was het toestel te besturen.

De Federal Aviation Administration (FAA) gaf aan dat de vlieger mogelijk door een medische oorzaak niet verder kon vliegen. De luchtvaartautoriteit specificeerde dit echter niet. De passagier wist geen raad toen de piloot niet meer verder kon vliegen. “Ik heb een ernstige situatie hier. Mijn piloot is onsamenhangend geworden, en ik heb geen idee hoe ik het vliegtuig moet besturen”, zei de inzittende tegen de luchtverkeersleiding. Daarop besloten de luchtverkeersleiders de passagier te helpen om de Cessna 208 veilig te laten landen. “Probeer de vleugels horizontaal te houden en kijk of je kunt beginnen met dalen. Duw de stuurknuppel naar voren en daal heel langzaam. Probeer de kust te volgen, noord- of zuidwaarts. We proberen je te lokaliseren”, zo klinkt op de ATC.

Lof voor passagier

Vliegtuigen die zich in de nabije omgeving bevonden werden op de hoogte gesteld van de situatie. Onder meer een American Airlines-piloot die op de luchthaven van Florida, het vliegveld waar de passagier de Cessna 208 veilig wist te laten landen, op het punt stond te vertrekken naar Charlotte Airport (North Carolina) zag het toestel aankomen. “Zei je dat een passagier het vliegtuig aan de grond zette?”, vroeg de vlieger zich vol verbazing af na de informatie van de luchtverkeersleiding. “Oh, mijn God. Goed gedaan”, sprak hij vervolgens vol lof.

Onderzoek overschatting

Halverwege maart dit jaar kwam nog een onderzoek uit waaruit bleek dat mensen zonder enige vliegervaring zichzelf overschatten als het gaat om het veilig landen van een vliegtuig. Het onderzoek betrof een omvang van 780 vrijwilligers. De helft van hen kreeg in een YouTube-video van vier minuten te zien hoe twee commerciële vliegers een vliegtuig in een bergachtig gebied lieten landen. Dertig procent van de vrijwilligers had meer vertrouwen dat zelf ook wel even te kunnen dan mensen die geen video keken. Een ‘’verrassend’ resultaat aldus Maryanne Garry van de Universiteit van Waikato, omdat een pilotenopleiding wel iets langer duurt dan vier minuten.