A380 maakt rentree bij ANA

Waar een aantal maatschappijen afscheid nemen van de Airbus A380, keert deze bij All Nippon Airways (ANA) juist terug.

Vanaf 1 juli zal de Superjumbo vluchten uitvoeren voor ANA. De A380 vliegt vanuit Tokyo Narita Airport naar Honolulu. De maatschappij reist in eerste instantie twee keer per week op en neer. De NH184 vertrekt op vrijdag en zaterdag om 20:10 uur lokale tijd en arriveert om 8:45 uur in Honolulu (Hawaii). De terugvlucht, de NH183, stijgt vervolgens circa drie uur later op, om 11:35 uur, én landt na acht uur en een kwartier op de Japanse luchthaven. Naar mate de vraag verder toeneemt kan besloten worden om de frequentie op te voeren.

ANA behoudt A380

Voor de coronacrisis zette ANA de A380 ook al in tussen beide bestemmingen. Toen exploiteerde de maatschappij vijftien procent van de stoelen tussen Japan en Hawaii. Met alle drie de A380’s zou dit zelfs op kunnen lopen tot 25 procent. Tijdens de coronacrisis was ANA net zoals Emirates een van de weinige maatschappijen die de A380 in haar vloot hield. Daarentegen nam Lufthansa vorig jaar afscheid van de Superjumbo. Tóch houdt de Duitse maatschappij hoop op een terugkeer. Hoe dan ook, de IATA gaf aan dat de luchtvaartsector volgend jaar weer volledig hersteld zal zijn en met het oog daarop hoopt ANA het A380-schema opnieuw te kunnen oppakken.

Groene zeeschildpad

In oktober vorig jaar ontving de luchtvaartmaatschappij haar derde A380. De levering liet echter langer op zich wachten dan gepland. Reden daarvoor was dat de vraag naar tickets toentertijd lager was dan verwacht. Daarnaast golden in die periode in veel landen (strenge) coronamaatregelen. Het toestel kreeg het ontwerp van Chihiro Masuoka. Dit was gebaseerd op de eindbestemming Hawaii waar een groene zeeschildpad staat voor geluk en voorspoed. De andere A380 werd voorzien van een blauwe zeeschildpad op de romp, terwijl de tweede Superjumbo een smaragdgroene kleur kreeg.