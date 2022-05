ITA heeft met A350 Italiaanse primeur te pakken

ITA Airways heeft een nieuw vliegtuig aan haar vloot toegevoegd. De opvolger van Alitalia verwelkomde woensdagavond een Airbus A350.

Het vliegtuig, met registratie EI-IFA, landde om 20:40 uur op Rome Fiumicino Airport nadat het tweeëneenhalf uur eerder opgestegen was vanuit Shannon (Ierland). De A350 wordt geleased van ALAFCO, een leasemaatschappij die in Koeweit is opgericht en onder meer Royal Jordanian, Malaysia Airlines en Garuda Indonesia als klanten heeft. ITA is de veertigste exploitant van de A350, én tevens de eerste Italiaanse maatschappij die van dit toestel gebruikmaakt.

De A350 wordt gekenmerkt door haar aerodynamica, romp en vleugels. Deze zijn gemaakt van geavanceerde materialen. Daarnaast wordt het toestel aangedreven door Rolls Royce Trent XWB motoren. Deze zorgen voor een hogere brandstofefficiëntie. Al deze technologieën resulteren in een vermindering van 25 procent in brandstofverbruik en CO2-uitstoot.

Este é o primeiro @Airbus A350-900XWB da ITA Airways, cujo registro ainda é desconhecido.



A companhia começará a voar para São Paulo (GRU), a partir de Roma (FCO), em junho.



📷: Eurospot. pic.twitter.com/nfTitHq4Yl — Portão 1 (@portaoum) March 25, 2022

Eerste vluchten van de A350

De machine, die beschikt over een tweeklassenconfiguratie met 334 stoelen, zal volgens een verklaring van Airbus aan Simple Flying, in juni haar eerste vluchten uitvoeren. ITA zet de A350 in op intercontinentale routes naar onder meer Los Angeles, Buenos Aires en Sao Paulo, nieuwe bestemmingen die de maatschappij komende zomer opent.

ITA slaat slag

Begin april kondigde ITA aan dat zij acht A350’s naar Italië wilde halen. Daarnaast werden september vorig jaar vijftien toestellen geleased. Het ging om vijftien A220’s, twee A320neo’s, negen A321neo’s en vijf A330-900’s. Al deze toestellen werden geleased van Air Lease Corporation (ALC). Naast de gehuurde machines bestelde ITA december vorig jaar een aantal vliegtuigen direct bij Airbus. Dit ging over zeven A220’s, elf A320neo’s en tien A330-900’s. ITA nam de vliegtuigen van het failliete Alitalia over, maar kan door deze huur- en verkoopovereenkomsten beschikken over een zeer moderne vloot.