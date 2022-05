‘Russische piloten vliegen rond met ‘TomToms’ in cockpit’

In Oekraïne worden Russische gevechtsvliegtuigen gevonden met primitieve GPS-ontvangers aan het dashboard vastgeplakt. Dat zegt Ben Wallace, de Britse minister van Defensie.

Tijdens een toespraak bij het National Army Museum in Londen eerder deze week schetste Wallace een beeld van een Russisch leger dat onvoldoende is uitgerust voor de oorlog die het voert in Oekraïne. Volgens de Britse minister vliegen Russische piloten rond in Su-34’s met eenvoudige GPS-ontvangers vastgeplakt aan het dashboard, vanwege de slechte kwaliteit van hun eigen navigatiesystemen. Ook zouden er, zo stelt Wallace, geregeld papieren kaarten van Oekraïne uit de jaren tachtig in Russische voertuigen worden aangetroffen. “Bijna geen van hun voertuigen bevat [systemen voor, red.] situational awareness en digital battle management.”

Volgens Wallace heeft Rusland op meerdere fronten gefaald vanwege ‘slechte voorbereiding en planning, onvoldoende uitrusting en ondersteuning en morele corruptie’. “Het resultaat is dat, hoewel Rusland grote hoeveelheden artillerie en bepantsering heeft waarmee het graag paradeert, ze deze niet kunnen gebruiken voor combined arms manoeuvre en gewoon hun toevlucht nemen tot massaal, willekeurig spervuur. Hun beperkte voorraden van (lucht)precisiewapens (..) heeft ertoe geleid dat de luchtmacht terugvalt op het gebruik van onnauwkeurige, ‘domme’ munitie op stedelijke gebieden.”