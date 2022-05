Afrikaanse maatschappijen ten strijde tegen hoge brandstofkosten

Terwijl de luchthaven van Johannesburg ‘slechts’ sukkelt met een tekort aan vliegtuigbrandstof, wordt het hele Afrikaanse continent geplaagd door een ander probleem: te hoge brandstofkosten.

In Nigeria dreigden de luchtvaartmaatschappijen gezamenlijk om vanaf 9 mei het nationale vliegverkeer stil te leggen vanwege de oplopende brandstofkosten. Volgens Airline Operators of Nigeria (AON), de koepelorganisatie van de negen grootste airlines van het land, is de vliegtuigbrandstof er sinds de Russische invasie van Oekraïne vier keer zo duur geworden. Na toezeggingen van de regering en druk door consumentenorganisaties werd het het stilleggen van het verkeer opgeschort.

Gezamenlijk optreden tegen hoge brandstofkosten

Een week voor de beroering in Nigeria werd onder de vlag van de African Airlines Association (AFRAA) een commissie opgericht met als doel betere prijzen en betrouwbare aanvoer van vliegtuigbrandstof te bewerkstelligen door gezamenlijke inkoop. Toonaangevende leden van de commissie zijn onder meer Kenya Airways en South African Airways. Tijdens een briefing begin deze week in Nairobi, Kenia, stelde de secretaris-generaal Abderahmane Berthe van AFRAA dat de commissie in juni een jaarcontract hoopt te realiseren, waarmee dat doel wordt bereikt. Het streven is om dat al op 1 juli te laten ingaan. Met wie de commissie hierover onderhandelt is niet duidelijk.

Krappe marges en een krappe markt

Kenya Airlines CEO Allan Kilavuka lichtte tijdens de briefing de nood toe: het aandeel van brandstof in de operationele kosten is in korte tijd gestegen van twintig procent naar dertig procent. In een markt met krappe marges zijn dergelijke brandstofkosten niet vol te houden. Daarnaast wees secretaris-generaal Berthe op het hardnekkige fenomeen dat op het Afrikaanse continent teveel luchtvaartmaatschappijen kent ten opzichte van de vraag naar vliegreizen. Ieder land wil een nationale luchtvaartmaatschappij en iedere hoofdstad wil een hub zijn. In feite zouden zes tot zeven grote luchtvaartmaatschappijen met een intercontinentaal netwerk, en daarnaast wat continentale operators, voor Afrika meer dan genoeg zijn.