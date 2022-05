FLIGHT: een indrukwekkende fotocollectie | Boek

Eerder deze maand verscheen het fotoboek Flight van luchtvaartfotograaf Dirk Jan de Ridder. In het boek is een selectie te vinden van de foto’s die hij maakte van militaire toestellen. De afgelopen jaren bezocht hij diverse luchtmachten over de hele wereld. Tijdens deze exclusieve bezoeken was hij vaak in de gelegenheid vliegtuigen tijdens de vlucht met de camera vast te leggen.

Fotograferen vanuit een ander toestel (‘air to air-fotografie’) vraagt veel voorbereiding. Meevliegen met een militair toestel is voor niet-militairen slechts zelden mogelijk. Toch kon Dirk Jan dit in de afgelopen vijftien jaar enkele tientallen keren doen. Vaak fotografeerde hij vanuit helikopters of tanktoestellen, maar hij kwam ook voor hetzelfde doel aan boord van een F-5F Tiger II in Zwitserland, een MiG-21 in Roemenië en een Saab 105-straaltrainer in Zweden.

In een interview met Up in the Sky in 2018 vertelde hij over zijn specialisme air to air-fotografie: “Het blijft uitdagend, (…) Je moet tot in detail duidelijk maken aan een helikopter- of straaljagerpiloot hoe zij in formatie moeten vliegen met een ander vliegtuig om mij optimale fotomogelijkheden te geven. (…) Mijn eerste straaljagervlucht was wel spannend te noemen. Op militair gebied had ik eigenlijk alleen nog maar in een Cougar en een VC-10 gevlogen, en dan zit je opeens achterin een MiG-21… De acceleratie tijdens het opstijgen is enorm, maar als die naverbrander snel daarna uitgaat lijk het toestel voor je gevoel stil te vallen. Als je tegelijkertijd de motor niet meer hoort denk je wel even ‘als dat maar goed gaat’. Uiteindelijk ging alles natuurlijk gewoon goed en stond ik drie kwartier later weer veilig aan de grond.”

Roemeense MiG-21 © Dirk Jan de Ridder

Het boek bevat 192 foto’s van 95 verschillende vliegtuigtypen, van 39 verschillende luchtmachten. De foto’s zijn gemaakt op 58 verschillende locaties in 22 landen. Ze zijn gerangschikt per werelddeel en vervolgens per land. In plaats van een volledig overzicht van alle vliegtuigtypen van een luchtmacht, is Flight coffee table book een visueel eerbetoon aan de militaire luchtvaart, door de ogen van de fotograaf Dirk Jan de Ridder. Fraaie composities van bijvoorbeeld F-5- straaljagers boven de Zwitserse Alpen en een Canadese BAe Hawk en Beech T-6 Texan vullen de pagina’s. Volgens de fotograaf zelf zijn de foto’s van Kroatische blusvliegtuigen in actie andere hoogtepunten in het boek. Bijzonder zijn de foto’s van Libanese en Cypriotische helikopters, omdat deze zelden zijn gefotografeerd.

Zwitserse Super Puma © Dirk Jan de Ridder

Kroatische CL415 © Dirk Jan de Ridder

In Flight krijgt de indrukwekkende fotografie alle ruimte. Dat is tegelijkertijd het enige minpunt. Op de pagina’s zelf staat alleen het land vermeld, maar verder ontbreekt bij de foto’s een toelichting of fotobijschrift. Achterin het boek staat een lijst van alle foto’s met daarin benoemd het vliegtuigtype, de naam van de betreffende luchtmacht en de locatie. Voor de liefhebber zal deze opmaak geen probleem zijn, maar de geïnteresseerde leek kan het ontbreken van de bijschriften ervaren als een gemis.