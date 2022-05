Russisch Aeroflot legt hand op Airbus A330’s

Aeroflot heeft acht Airbus A330’s overgekocht van een leasemaatschappij, zo maakte het Russische bedrijf bekend.

Ondanks de door westerse landen ingestelde sancties tegen Rusland is de aanschaf van vliegtuigen die al geleaset worden, nog toegestaan.

Lease

Aan het einde van een leasetermijn is het voor luchtvaartmaatschappijen soms mogelijk een vliegtuig volledig te kopen. Dit perspectief wordt in het leasecontract opgenomen en biedt de kans relatief goedkoop een toestel over te nemen. Russische maatschappijen kunnen hiervan nog steeds gebruikmaken, mits deze optie al in het contract was opgenomen.

Russisch

Vrijwel alle geleasete vliegtuigen die zich in Rusland bevonden toen de sancties in werking traden zijn inmiddels overgeschreven in het Russische luchtvaartregister. Alhoewel deze machines in Rusland kunnen blijven vliegen, zouden deze op menig luchthaven gevaar lopen in beslag genomen te worden door de rechtmatige eigenaar, de leasemaatschappij. Door de Airbus A330’s te kopen van de niet nader gespecificeerde leasemaatschappij, kan Aeroflot ze inzetten op internationale routes zonder dat ze in beslag mogen worden genomen.

De overname van de vliegtuigen kan Aeroflot in de toekomst, wanneer het weer toegestaan is om vliegtuigen te leveren aan Rusland, helpen bij het afsluiten van nieuwe leasecontracten. Alhoewel de Russische overheid de teruggave van de toestellen aan leasemaatschappijen blokkeert, toont Aeroflot op deze manier de wil om de relaties met de bedrijven te herstellen.

Afgeschreven

De meeste leasemaatschappijen hebben de machines die aan Russische maatschappijen werden geleaset afgeschreven. Diverse bedrijven hebben al forse verzekeringsclaims ingediend, soms van enkele miljarden euro’s.