Deel United Boeing 777’s weer de lucht in na jaar aan de grond

United heeft aangekondigd haar Boeing 777’s met Pratt & Whitney PW4000-motoren weer in gebruik te nemen.

Sinds begin 2021 stonden de toestellen aan de grond, na een incident waarbij een fanblade brak en de betreffende motor een grote hoeveelheid onderdelen verloor.

United Boeing 777

Na grondige motorinspecties kunnen de toestellen weer terugkeren in actieve dienst. De komende weken worden deze 777’s ingezet op enkele binnenlandse routes. Eind dit jaar zullen ze ook weer intercontinentaal vliegen.

Incident

Een Boeing 777-200, geregistreerd als N772UA, uitgerust met PW4000-motoren, voerde op 20 februari 2021 vlucht UA 328 uit toen, kort na de start vanuit Denver, een fanblade brak. Onderdelen van de motor kwamen in een woonwijk terecht. Niemand raakte gewond, maar er volgde wel veel media-aandacht.

Onderzoek

Uit onderzoek van de FAA, de Amerikaanse luchtvaartautoriteit, bleek dat metaalmoeheid de oorzaak van het incident was. De ontdekking was opmerkelijk: omdat de desbetreffende motor volgens de voorschriften was onderhouden, zou van metaalmoeheid nog geen sprake moeten zijn. De FAA besloot dat alle PW4000-motoren moesten worden geïnspecteerd. Wereldwijd is minder dan tien procent van alle 777’s uitgerust met dergelijke motoren.

Boeing

N772UA is inmiddels overgevlogen naar Victorville, waar het 27 jaar oude toestel vermoedelijk wordt gesloopt. Deze machine rolde destijds als vijfde Boeing 777 uit de fabriek.