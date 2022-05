Een nieuwe thuisbasis voor Antonov Airlines

Antonov Airlines verplaatst zijn thuisbasis van Kiev-Antonov Airport in Hostomel, Oekraïne, naar het Duitse Leipzig. De specialist in zware luchtvracht kwam eerder herhaaldelijk in het nieuws toen er zwaar gevochten werd op het vliegveld in Hostomel tussen Russische en Oekraïense troepen. Hierbij werden meerdere toestellen van de onderneming verwoest.

Antonov Airlines bevestigde de nieuwe thuisbasis vorige week op een conferentie in Wenen en ging hier ook verder in op de verwoestingen op Hostomel Airport. De maatschappij maakte duidelijk dat het vliegveld niet meer te gebruiken valt en dat door Russisch handelen drie toestellen vernietigd zijn. Naast de bekende AN-225 ‘Mriya’ werden twee andere vliegtuigen afgeschreven en nog eens twee toestellen beschadigd. Over het lot van deze vliegtuigen moet nog beslist worden.

“Door de Russische aanval en bezetting van het vliegveld is significante schade aan de infrastructuur, kantoorgebouwen en hangaars ontstaan en zijn ook een AN-74T, AN-26-100 en de AN-225 vernietigd.”, meldt een woordvoerder.

De toekomst

Vijf AN-124-100 toestellen hebben Oekraïne veilig kunnen verlaten en zullen in de toekomst opereren vanaf Leipzig-Halle Airport (LEJ). Om genoeg vlieguren te maken zullen deze Antonovs missies gaan uitvoeren voor de NAVO, de Oekraïense regering alsmede voor humanitaire doeleinden.

Hoewel het -al dan niet definitieve- verlies van vijf vliegtuigen voor een groot deel van de maatschappijen genoeg zou zijn om failliet te gaan, is dit in het geval van Antonov niet noodzakelijkerwijs het geval. De maatschappij neemt een belangrijke positie in in de nichemarkt die het zwaartransport in de luchtvaart is. In het heavy lift segment is de vraag naar capaciteit onverminderd hoog terwijl het aanbod achterblijft. Dit maakt dat Antonov Airlines ook met een ingekrompen vloot lucratief kan blijven vervoeren.