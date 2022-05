‘FAA: Documentatie Boeing 787’s onvoldoende’

De FAA, de Amerikaanse luchtvaartautoriteit, vindt de documentatie die Boeing aanlevert om de 787’s weer te mogen certificeren onvoldoende, zo meldt persbureau Reuters op basis van interne bronnen.

In 2021 werden alle geplande leveringen van de ‘Dreamliners’ door de FAA geblokkeerd. De luchtvaartautoriteit zou problemen hebben geconstateerd bij de kwaliteitscontroles van nieuwe vliegtuigen.

Boeing

De documentatie in kwestie specificeert hoe Boeing ervoor zorgt dat haar 787’s voldoen aan de door de FAA gestelde eisen. Normaliter mag Boeing na de productie van een toestel zelf besluiten of deze luchtwaardig is, en als dit het geval is mag het vliegtuig geleverd worden.

Vertraging

Het is onbekend of de afwijzing van de FAA betekent dat de vliegtuigbouwer meer vertragingen zal zien in haar fabriek in Charleston. Eerder gaf Dave Calhoun, de CEO van Boeing, nog aan dat er al enkele 787’s werden klaargemaakt om geleverd te worden.

KLM

De problemen die de Amerikaanse vliegtuigbouwer heeft met de FAA betekenen voor veel maatschappijen dat zij enkele maanden langer moeten wachten op hun nieuwe ‘Dreamliners’. KLM wacht bijvoorbeeld al enige tijd op de levering van haar toestellen, waarvan er een al maanden klaarstaat. Inmiddels staan er meer dan honderd 787’s klaar om geleverd te worden.