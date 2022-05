JetBlue trekt ten strijde: vijandig overnamebod op Spirit

JetBlue doet een vijandig overnamebod op low-costmaatschappij Spirit Airlines. Eerdere biedingen van het bedrijf werden afgewezen.

Al geruime tijd woedt in de Verenigde Staten een felle strijd om de overname van Spirit. In februari kondigde de maatschappij een fusie met low-cost Frontier aan, maar begin april plaatste JetBlue plotseling ook een bod. Eerder deze maand werd duidelijk dat de directie van Spirit vooralsnog de voorkeur geeft aan de fusieplannen van Frontier, onder meer wegens zorgen over de goedkeuring door de mededingingsautoriteiten van een eventuele fusie met JetBlue. Met een tegenbod van dertig dollar per aandeel, drie dollar lager dan het vorige bod, doet JetBlue maandag een ultieme poging de aandeelhouders van Spirit voor zich te winnen.

In een brief roept JetBlue-CEO Robin Hayes de aandeelhouders van Spirit op tegen de voorgenomen fusie met Frontier te stemmen en zet hij zijn eigen plannen voor een overname van het bedrijf uiteen. “JetBlue biedt meer waarde (een aanzienlijke premie), meer zekerheid en meer voordelen voor alle aandeelhouders”, aldus Hayes. Volgens de topman is het bod dat door Frontier is gedaan risicovoller, onder meer omdat er geen financieel vangnet wordt geboden voor het geval dat de fusie uiteindelijk toch niet doorgaat.

Hayes vraagt zich in de brief openlijk af waarom het bestuur van Spirit de voorstellen van JetBlue wegwuift, terwijl het in zijn ogen alle bezwaren van de directie van het bedrijf heeft ontkracht. Volgens de JetBlue-CEO stelt de Spirit-top niet de belangen van de aandeelhouders voorop: “Stel jezelf een simpele vraag: waarom gaat het Spirit-bestuur niet constructief met ons om? De belangen van Bill Franke’s Indigo Partners en de langdurige relaties tussen die twee bedrijven zijn het voor de hand liggende antwoord.”

“Op basis van de duidelijke superioriteit van ons aanbod, verwachtten we dat de Spirit-directie constructief met ons in gesprek zou gaan”, aldus Hayes, die aangeeft dat er ruimte is om het huidige bod van JetBlue op te hogen naar het originele bod van begin deze maand. “Gelet op de onwil de noodzakelijke informatie te delen of te goeder trouw te onderhandelen, hebben we onze prijs overeenkomstig aangepast, maar we zullen werken richting een transactie van 33 dollar per aandeel, op voorwaarde dat we de nodige informatie ontvangen.”