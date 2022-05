Delta neemt deze winter route van Schiphol naar Orlando over

Dit winterseizoen hervat Delta de rechtstreekse vluchten tussen Amsterdam en Orlando, Florida.

Herstel van netwerk Schiphol

Vanaf 30 oktober voert Delta de service naar Orlando weer dagelijks uit. Het netwerk dat de Amerikaanse maatschappij vanaf Schiphol aanbiedt is daarmee volledig hersteld naar het niveau van voor de pandemie. In totaal biedt Delta wekelijks 98 rechtstreekse vluchten aan naar negen bestemmingen in de Verenigde Staten. De vluchten tussen Amsterdam en Orlando worden uitgevoerd met een Airbus A330-300 die ruimte heeft voor 282 passagiers. Er zijn daarbij 34 Delta One-suites, 21 premium-stoelen en 227 reguliere economy-plekken.

“Spannende themaparken, prachtige nationale parken en witte zandstranden zijn slechts enkele van de dingen waarvan onze klanten kunnen genieten als we dit najaar onze non-stopvluchten naar Orlando hervatten”, zegt Nicolas Ferri, Delta’s vice-president Europa, Midden-Oosten, Afrika en India. De terugkeer van de Orlando-service is volgens Delta bovendien goed nieuws voor het bedrijfsleven. In Florida worden meer dan 22.000 banen ondersteund door de handel tussen Nederland en de VS. Bovendien exporteert Florida jaarlijks meer dan 950 miljoen dollar aan goederen naar Nederland.

KLM

Afgelopen winter zou KLM de rechtstreekse vluchten naar Orlando voor haar rekening nemen. Het zou voor het eerst in bijna dertig jaar zijn dat KLM zelf weer vluchten naar Orlando zou uitvoeren. De komst van aanvullende coronamaatregelen gooiden echter roet in het eten, waardoor de maatschappij de lijndienst uiteindelijk besloot te schrappen. Nu de route dit jaar weer voor rekening van Delta komt, zal het KLM-blauw wederom voor onbepaalde tijd niet in Orlando te zien zijn.