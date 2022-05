Extra bonus voor cabinepersoneel easyJet

Het cabinepersoneel van easyJet krijgt aan het einde van de zomer een extra bonus van duizend pond, omgerekend zo’n 1.200 euro.

De beloning komt bovenop de al bestaande bonusregeling voor het personeel, die neerkomt op ongeveer twee weken basisloon. Elk jaar kijkt de maatschappij of er een extra bonus kan worden uitgekeerd, en dit jaar is dat het geval. De regeling geldt voor al het cabinepersoneel van easyJet, waaronder de medewerkers die in Nederland zijn gestationeerd. Met de bonus zegt de maatschappij haar medewerkers te willen bedanken voor hun inzet. “Nu we naar verwachting voor het eerst sinds de pandemie weer op het niveau van 2019 zullen vliegen, willen we de waardevolle bijdrage die ons cabinepersoneel deze zomer zal leveren erkennen”, zegt een woordvoerder van het bedrijf tegenover NU.nl.

Tegelijkertijd kampt easyJet, net als veel andere bedrijven in de luchtvaartsector, met personeelstekorten. Met de bonus hoopt het bedrijf ongetwijfeld ook aantrekkelijker te worden voor potentiële nieuwe medewerkers. Omdat er voor elke vijftig passagiers minimaal één steward of stewardess aan boord moet zijn besloot de prijsvechter onlangs het aantal stoelen in enkele Airbus A319’s te verminderen. Om de tekorten op te vangen zullen deze toestellen gedurende de zomer met maximaal 150 passagiers de lucht in gaan, waardoor er drie in plaats van vier cabinemedewerkers nodig zijn.