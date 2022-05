Ryanair-CEO: ‘Boeing-management loopt rond als kip zonder kop’

Ryanair-topman Michael O’Leary is, geheel in eigen stijl, kritisch op de stand van zaken bij Boeing.

O’Leary wond er afgelopen maandag geen doekjes om: “Momenteel hebben we het gevoel dat het management van Boeing als een kip zonder kop rondloopt, niet in staat is om vliegtuigen te verkopen, en de vliegtuigen die ze nog wel afleveren komen te laat”, aldus de CEO van de Ryanair-groep. “Óf het bestaande management moet beter zijn best doen, óf ze moeten het management vervangen.” Volgens O’Leary moet Boeing ervoor zorgen dat de problemen met de vertragingen van vliegtuigen en de productieproblemen van ‘niet alleen de MAX, maar ook de MAX 10 en de 787′ worden opgelost.

“Ik kan begrijpen waarom er verschillende uitdagingen zijn bij de productie van nieuwe vliegtuigen, maar bij de vliegtuigen die je twee jaar geleden al gebouwd hebt hoef je er alleen maar brandstof in te doen en ze naar f***ing Dublin te vliegen. Ik begrijp echt niet waarom daar een vertraging van twee tot drie maanden in zit”, vertelde O’Leary tijdens een vergadering met investeerders over de financiële resultaten van Ryanair. “We zijn een gewillige klant, maar we worstelen met trage leveringen en een onvermogen om een deal te sluiten voor nieuwe vliegtuigen, ondanks het aantal witte staarten dat ze op de f***ing grond in Seattle hebben staan.”

Kritiek

De Ryanair-topman is niet de enige die onlangs stevige kritiek heeft geuit op Boeing. Eerder deze maand stelde Dómhnal Slattery, CEO van leasemaatschappij Avolon, dat Boeing het tij snel moet keren. “Ik meen te kunnen zeggen dat Boeing de weg kwijt is”, aldus Slattery, die wees op de aanhoudende problemen met de 737 MAX en de 787 Dreamliner, waarvan er op last van de FAA al geruime tijd geen exemplaren van mogen worden afgeleverd. Enkele dagen later uitte ook Steven Udvar-Hazy, topman van de grote leasemaatschappij Air Lease Corporation, zich kritisch. Volgens hem loopt ook de toekomst van het 777X-programma gevaar. “Wat ik zeg is dat de beslissingen om al dan niet door te gaan met het programma waarschijnlijk toch niet door deze raad van bestuur zullen worden genomen”, aldus Udvar-Hazy, doelend op een mogelijke vervanging van de huidige Boeing-top.