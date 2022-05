Belgische F-16’s onderscheppen vliegtuig boven Nederland

Twee F-16’s van de Belgische luchtmacht hebben een Boeing 777F van Air China Cargo onderschept boven Nederland.

De piloten van het vrachtvliegtuig kregen de instructie om contact op te nemen met de luchtverkeersleiding. Het toestel is door de straaljagers begeleid naar Luik.

777F

Het vliegtuig in kwestie was een acht jaar oude Boeing 777F, onderweg van het Chinese Hangzhou naar het Waalse Luik. Wat precies de aanleiding was voor de onderschepping is nog niet bekendgemaakt. Het is aannemelijk dat de luchtverkeersleiding geen contact kon krijgen met het vrachtvliegtuig.

Belgische straaljagers

De beveiliging van het luchtruim verzorgt Nederland in samenwerking met België. Permanent staan twee Belgische of Nederlandse F-16’s klaar om de lucht in te gaan als onderdeel van de zogenaamde ‘Quick Reaction Alert’. Sinds afgelopen weekend staat de Belgische luchtmacht paraat om het luchtruim van zowel Nederland als België te bewaken.

Supersonisch

Om het vliegtuig zo snel mogelijk te kunnen bereiken hebben de straaljagers supersonisch gevlogen, waardoor op diverse plekken in Nederland een luide knal te horen was. Deze ‘sonic boom’ is een schokgolf die ontstaat wanneer de geluidsbarriere wordt doorbroken.

2/2 – De Federale autoriteiten doen daar nader onderzoek naar het toestel.

De F-16’s hebben boven Nederland supersoon, sneller dan het geluid, gevlogen. Dit kan hoorbaar zijn geweest op de grond als een doffe knal. pic.twitter.com/iGaNIgcdPK — Belgian Air Force🇧🇪 (@BeAirForce) May 17, 2022