Breaking: Pieter Elbers wordt nieuwe CEO IndiGo

KLM-topman Pieter Elbers wordt de nieuwe CEO van de Indiase prijsvechter IndiGo.

De huidige CEO van IndiGo, Ronojoy (‘Rono’) Dutta, vertrekt in september. Vanaf 1 oktober zal Pieter Elbers, die per 1 juli vertrekt bij KLM, de nieuwe topman van het bedrijf worden. “De Raad van Bestuur en ik willen Rono bedanken graag bedanken voor het gedurende vier jaar leiden van ons bedrijf door wat de meest turbulente periode in de geschiedenis van de maatschappij en de wereldwijde luchtvaart is geweest”, zegt Rahul Bhatia, managing director van IndiGo, die vervolgens de benoeming van Elbers bekendmaakte. “India belooft het laatste bastion van gigantische groei wereldwijd te worden en gelet op Elbers’ diepgaande kennis van deze business, zijn legendarische leiderschapskwaliteiten gecombineerd met zijn energie en passie, zijn we er zeker van dat IndiGo onder zijn leiding een doorslaggevende rol zal spelen in deze groeimogelijkheid.”

Elbers zelf is enthousiast over zijn nieuwe avontuur: “Wat de medewerkers en het leiderschap van IndiGo samen hebben opgebouwd sinds de start zestien jaar geleden is echt indrukwekkend. Ik ben zeer vereerd en kijk ernaar uit om hierop voort te bouwen, samen met het hele IndiGo-team. Ik ben verheugd om deel uit te maken van de volgende fase van IndiGo’s ongelooflijke reis”, aldus de 52-jarige topman van KLM. Ook de afzwaaiende Dutta heeft vertrouwen in de benoeming: “Ik vertrek in de wetenschap dat IndiGo in goede handen is bij Elbers en dat de toekomst voor IndiGo-medewerkers veilig en rooskleurig is.”

Samenwerking tussen KLM en IndiGo

Nog geen week geleden ging een nieuwe samenwerking tussen Air France, KLM en IndiGo van start. Dankzij de codeshare breidt KLM haar netwerk in India flink uit. Momenteel vliegt de maatschappij al dagelijks naar Delhi, vijf keer per week naar Mumbai en, vanaf 23 mei, drie keer per week naar Bangalore. Voor KLM-klanten komen daar met dank aan IndiGo zestien nieuwe bestemmingen bij. Met de samenwerking laat Elbers een brug achter tussen de nieuwe maatschappij waar hij leiding aan zal geven en ‘zijn’ geliefde KLM.