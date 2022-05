CEO Qatar Airways: “Ik hoop dat ik het mis heb”

Akbar Al Baker, CEO van Qatar Airways, denkt dat de luchtvaartsector mogelijk opnieuw te maken krijgt met een dip.

Werd de vorige recessie veroorzaakt door de coronacrisis, nu vreest Al Baker dat de stijging van de olieprijzen opnieuw kunnen zorgen voor belemmeringen. Als gevolg van de oorlog in Oekraïne schoot de olieprijs omhoog. Nu sluit de CEO van Qatar Airways niet uit dat de tarieven komende zomer met vijftien procent omhooggaan. “Zodra de energiekosten stijgen, stijgen ook de kosten voor het vervoer van goederen en passagiers. Dit alles zou ook kunnen leiden tot een tweede recessie in onze sector. Ik hoop dat ik het mis heb, maar we moeten voorbereid zijn. We moeten ook op onze hoede zijn, omdat er de komende 12-24 maanden van alles kan gebeuren. We weten ook niet of dit conflict verder zal gaan dan de grenzen van Oekraïne”, stelt Al Baker in gesprek met Gulf News.

KLM en Air France

Halverwege maart verhoogden KLM en Air France de ticketprijzen voor een stoel in de economyclass op een langeafstandsvlucht daarom al met dertig euro, in de businessclass gingen de tarieven met honderd euro omhoog. Toentertijd bedroeg de prijs voor een vat olie al 107 dollar. Dat is bijna vijftig dollar meer dan het gemiddelde van de afgelopen jaren.