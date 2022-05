‘China Eastern 737 met opzet gecrasht’

De Boeing 737 van China Eastern Airlines die in maart verongelukte lijkt met opzet in een duikvlucht te zijn gebracht. Dat meldt The Wall Street Journal dinsdag op basis van Amerikaanse bronnen die betrokken zijn bij het onderzoek.

Dat het China Eastern-vliegtuig met opzet zou zijn neergestort zou blijken uit de vluchtgegevens uit de zwarte dozen van het toestel. De Boeing 737-800 vloog op 21 maart 2022 op kruishoogte in het zuiden van China toen deze plotseling een zeer steile daling inzette van op een gegeven moment zelfs 31.000 voet per minuut, zo bleek kort na het ongeluk al uit data van FlightRadar24. Het vliegtuig verloor in zeer korte tijd ruim negen kilometer aan hoogte en stortte neer in een heuvelachtig gebied nabij de Chinese stad Wuzhou.

Het is hoogst ongebruikelijk dat een toestel vanuit een stabiele kruisvlucht in een dergelijke duikvlucht belandt. Deskundigen wezen dan ook al gauw op de mogelijkheid van opzet. Dat vermoeden lijkt nu ook uit het onderzoek naar voren te komen. De zwarte dozen, die alle gegevens over een vlucht en een geluidsopname uit de cockpit bevatten, worden momenteel onderzocht in de Verenigde Staten. Het scenario dat iemand anders de cockpit is binnengedrongen noemt China Eastern zelf ‘onwaarschijnlijk’, verwijzend naar het feit dat de drie vliegers geen noodsignaal hebben uitgezonden. Volgens The Wall Street Journal zal het onderzoek zich nu dan ook richten op de rol van de piloten.

Daags na de crash werden al meer details bekendgemaakt over de piloten van vlucht MU5735. Alle drie de vliegers waren volgens de Chinese luchtvaartautoriteit gekwalificeerde om te vliegen en hadden een goede reputatie. De zeer ervaren gezagvoerder zou maar liefst 31.769 vlieguren op zijn naam hebben staan. Bij de first- en second officer zou het gaan om respectievelijk 6.709 en 556 vlieguren.

Bij de vliegramp kwamen alle 132 inzittenden om het leven. De crash van vlucht MU5735 was het eerste dodelijke vliegtuigongeluk in China in ruim tien jaar.