Elbers: “Mijn opvolger zal vruchten plukken”

Halverwege december vorig jaar kondigde KLM aan in zee te gaan met Airbus. Pieter Elbers, topman van de maatschappij, maakt het debuut van dit type in de vloot niet meer mee.

De bestelling maakt deel uit van een overeenkomst tussen Air France-KLM en Airbus. De order bestaat uit honderd A320neo’s en A321neo’s. Daarnaast is er een optie op nog eens zestig toestellen. Het doel is dat de machines eind 2023 de huidige Boeing 737-800’s vervangen. Het lag in de verwachting dat de al jarenlange Boeing-klanten KLM en Transavia zouden overstappen op de 737 MAX. Echter, vorige maand gaf operationeel directeur René de Groot aan de aanschaf van deze toestellen een te groot risico te vinden.

Belangrijke strategische stap

Besloten werd een groot aantal Airbus-vliegtuigen aan te schaffen. De introductie van de toestellen van de Europese vliegtuigbouwer volgt circa twee jaar na het vertrek van Elbers als CEO van KLM. NS-topvrouw Marjan Rintel volgt hem per 1 juli 2022 op. Hoewel Elbers het jammer vindt dat hij niet als topman het debuut van de nieuwe machines meemaakt, zegt hij tegen de Telegraaf dat hij in zijn tijd veel mooie momenten heeft beleefd. “Mijn opvolgster zal daar de vruchten van plukken, net zoals ik ook de vruchten heb geplukt van de orders van mijn voorganger Peter Hartman voor de Boeing 787 Dreamliner”, aldus Elbers die vindt dat KLM met de Airbus-order een belangrijke strategische stap zet.

Goede investering

Een groei van Schiphol is echter nog niet zeker. Enerzijds bestaat volgens de luchtvaartnota de mogelijkheid dat de luchthaven doorgroeit naar 620.000 vluchten per jaar, anderzijds zou het vliegveld kunnen krimpen naar jaarlijks 420.000-450.000 vluchten. Hoe dan ook, de Airbus-order is in de ogen van Elbers een goede investering. De vliegtuigen bevatten vijftien procent meer stoelen en zijn vijftig procent stiller dan de huidige 737’s. Tevens zijn deze machines een stuk zuiniger dan haar voorgangers. “We zullen moeten investeren in een nieuwe vloot als we mee willen in de ontwikkelingen van duurzaamheid. De nieuwe vloot wordt niet in één keer afgeleverd, maar over een periode van zes jaar”, kondigt de CEO aan.