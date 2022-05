“Dat moet de truc gaan zijn”

Terwijl Schiphol-topman Dick Benschop zei dat sommige vluchten komende zomer mogelijk geannuleerd moeten worden, houdt ANVR-CEO Frank Oostdam het hoofd koel.

Hij laat weten dat de luchthaven in gesprek is geweest met reisorganisaties. Daarin zou onder meer besproken zijn welke maatregelen genomen kunnen worden om de drukte zoveel mogelijk in te perken. Een van die maatregelen is het aantrekken van meer personeel, iets waar Schiphol momenteel een groot tekort aan heeft. KLM kwam vorige week met een principeakkoord om dit probleem bij de grondafhandeling op te lossen. Daarin stond dat er 130 extra bagageafhandelaren gecontracteerd zouden kunnen worden voor vijf jaar. In eerste instantie moeten vijftig nieuwelingen aangenomen worden, maar afhankelijk van de omstandigheden kan dat aantal toenemen. Daarnaast is het doel dat de duur van de training van nieuwe medewerkers verkort wordt.

Schiphol zet zich in

Veel maatschappijen gaven Schiphol de schuld van de drukte. Een groot aantal vluchten moest. (nu al) geannuleerd worden en daardoor liepen de kosten van de luchtvaartmaatschappijen op. De luchthaven kan dan ook hoge rekeningen verwachten. Ondanks dat zegt Oostdam dat Schiphol momenteel veel doet om de personeelstekorten op te lossen. Naast het feit dat zij begin april een poging deed meer personeel aan te trekken, zegt de ANVR-topman dat het vliegveld zich opnieuw inzet en dat het personeelsprobleem daardoor ‘beheersbaar’ is geworden. Voorbeeld daarvan is dat Schiphol kantoorpersoneel optrommelde om te drukte in goede banen te leiden. “Grootscheepse structuurveranderingen zijn niet op de korte termijn opgelost, maar ik heb geen enkele twijfel dat Schiphol alles op alles zet om het personeelstekort op te lossen”, aldus Oostdam tegen Algemeen Dagblad.

Drukte blijft

Benschop liet weten dat de luchthaven een redelijke inschatting wil maken over hoeveel personeel er tijdens de zomer beschikbaar is. Op basis daarvan volgt het besluit of vluchten geannuleerd moeten worden. Oostdam vervolgt dat personeel van reisorganisaties komende tijd een handje gaat helpen. Samen met het aantrekken van meer werknemers en een verkorte training voor medewerkers “moet dat de truc gaan zijn”. Maar dat er lange wachtrijen zullen blijven is één ding dat zeker is. “Het is onvermijdelijk dat het tot en met de zomer druk wordt en blijft”, aldus de ANVR-topman.