Afgeketst project rondom Schiphol ‘klap in gezicht’

De Raad van State liet woensdagochtend weten dat er vlak naast Schiphol in de wijk Kronenburg (Amstelveen) geen woningen gebouwd mogen worden.

Reden voor het besluit is het geluid van overvliegende vliegtuigen. De 4.000 woningen, die bestaan uit 2.500 studenten- en 1.500 kortetermijnwoningen, zouden gebouwd worden onder de aanvliegroute van de Buitenveldertbaan. Daar naderen de toestellen Schiphol op een hoogte van slechts 200 meter. Het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (I&W) beweerde dat de daardoor veroorzaakte geluidshinder maakt dat de plek niet geschikt is voor de bouw van nieuwe woningen. Uit oogpunt van de externe veiligheid en geluidsoverlast is woningbouw rondom Schiphol niet zomaar toegestaan. Omdat er in Nederland momenteel een groot woningtekort heerst, is er druk vanuit de samenleving om alsnog woningen te bouwen op plekken waar het eigenlijk niet toegestaan is.

Kritiek op besluit

De gemeente Amstelveen is echter van mening dat in de bestemmingsplannen rekening is gehouden met de geluidshinder. De afwijzing van het project komt voor Floor Gordon, wethouder Ruimtelijke Ordening, ‘als een klap in het gezicht’. “Wij hebben onze nek uitgestoken om een oplossing te vinden om een problematisch gebied nieuw leven in te blazen. Jarenlang is er geen duidelijkheid gekomen vanuit het Rijk, en daarom hebben wij geprobeerd die naar ons toe te trekken. We hebben ons ingezet voor een maatschappelijke opgave en de huidige wetgeving verhindert dit. Wij zijn uitgespeeld en de bal ligt nu bij weer bij het Rijk”, uit ze haar ongenoegen tegenover NH Nieuws.

Studenten lieten zichzelf eveneens horen. Omdat er in Uilenstede, enkele meters verderop, ook studenten wonen die blootgesteld worden aan dezelfde hoeveelheid geluidshinder van Schiphol, zou het niet eerlijk zijn als er in Kronenburg geen woningen komen. Zij hielden dan ook februari dit jaar een protest tegen het besluit van het ministerie van I&W om naar de Raad van State te stappen. De studenten zeiden letterlijk en figuurlijk niet wakker te liggen van ‘een beetje vliegtuigherrie’.