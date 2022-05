Air France-KLM tekent voor grote vrachtdeal

Air France-KLM gaat een strategisch partnership aan met CMA CGM, een Franse containergigant. Het logistieke bedrijf wordt tevens aandeelhouder van het concern.

Het gaat om een belang van negen procent, waarmee CMA CGM in principe een zetel in het bestuur van het Frans-Nederlandse luchtvaartconcern krijgt. Daarmee verdringt CMA op termijn Nederland mogelijk als derde grootste aandeelhouder van Air France-KLM. De bedoeling van het partnership is dat beide partijen de komende tien jaar het luchtvrachtaanbod versterken. CMA gaat daarbij vracht verkopen voor Air France-KLM, en de vrachtvloot van de twee bedrijven wordt gecombineerd. Momenteel heeft Air France KLM Martinair Cargo, zoals de vrachtdivisie officieel heet, tien vrachtvliegtuigen, maar er zijn er nog twaalf in bestelling. CMA CGM Air Cargo heeft de beschikking over de toestellen. De vloot zal met acht vliegtuigen verder uitgebouwd worden die door Air France-KLM geëxploiteerd kunnen worden.

Grotere speler

Rodolphne Saadé, CEO van CMA CGM, denkt dat de samenwerking voor een versnelde groei van het bedrijf zorgt. “Ik kijk erg uit naar het strategische partnerschap met Air France-KLM. Het stelt ons in staat om de ontwikkeling van onze luchtdivisie, CMA CGM Air Cargo, die iets meer dan een jaar geleden werd opgericht, aanzienlijk te versnellen, en om onze twee bedrijven te positioneren als een van ‘s werelds toonaangevende spelers op het gebied van luchtvracht”, zegt hij in een verklaring. Benjamin Smith, topman van Air France-KLM, laat weten dat het concern op deze manier een grotere speler op de luchtvrachtmarkt kan worden. “Dit strategische partnership maakt gebruik van de complementaire vaardigheden, expertise en activiteiten van Air France-KLM en CMA CGM. Het is een mijlpaal die de positie van de Groep in de luchtvrachtsector aanzienlijk zal versterken en uitbreiden”, aldus Smith.

KLM

Het is nog niet goed te overzien wat de gevolgen zullen zijn voor de Nederlandse tak van het concern. Volgens KLM zelf zijn er geen gevolgen omdat het om een commerciële samenwerking gaat. Met het belang dat CMA in Air France-KLM neemt wordt de Nederlandse positie binnen het concern desalniettemin verder verzwakt. Momenteel is de Nederlandse Staat na Frankrijk en China Eastern Airlines nog de derde grootste aandeelhouder van het bedrijf, maar de kans is aannemelijk dat dit belang zal afnemen naarmate meer nieuwe aandelen worden uitgegeven.