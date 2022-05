Koerswijziging: IAG gaat ook voor Boeing op korte afstanden

De International Airlines Group (IAG), het moederbedrijf van onder meer British Airways, heeft bij Boeing een grote bestelling geplaatst voor vijftig Boeing 737 MAX-vliegtuigen.

Het gaat om een order van 25 Boeing 737 MAX 8- en 25 Boeing 737 MAX 10-toestellen. Daarnaast wordt een optie geplaatst op nog eens honderd machines. Tot IAG behoren Aer Lingus, British Airways, Iberia, LEVEL en Vueling. Het is nog niet duidelijk voor welke maatschappijen de nieuwe Boeings bestemd zijn. Geen van deze maatschappijen vliegt momenteel al met Boeing-toestellen op de korte tot middellange afstand. Ondanks het feit dat IAG al langer geleden aangaf geïnteresseerd te zijn in de MAX, betekent de aanschaf een koerswijziging met betrekking tot de vlootinrichting. Het concern zegt een aanzienlijke korting te hebben bedongen op de catalogusprijs van de MAX 8 en MAX 10, die op respectievelijk 120 miljoen en 130 miljoen dollar ligt.

Het is de bedoeling dat dat IAG de toestellen tussen 2023 en 2027 zal ontvangen. Voor die tijd moet de aanschaf nog worden goedgekeurd door de aandeelhouders van het concern. De order is een stap in de goede richting, zo stelt het bedrijf. “De komst van nieuwe Boeing 737’s is een belangrijk onderdeel van IAG’s vernieuwing van de korteafstandsvloot. Deze nieuwste generatie vliegtuigen zijn zuiniger dan de toestellen die ze vervangen en zijn in lijn met ons streven om tegen 2050 een netto CO2-uitstoot van nul te bereiken”, aldus IAG-CEO Luis Gallego in een verklaring.

Op naar nul

Het moederbedrijf liet ruim twee jaar geleden weten in 2050 volledig klimaatneutraal te willen zijn. De MAX-bestelling is niet de eerste stap om in 2050 klimaatneutraal de opereren. Zo begon IAG twee jaar geleden met het compenseren van de CO2-uitstoot op alle British Airways-vluchten binnen het Verenigd Koninkrijk. Sinds 2012 is de uitstoot op Europese vluchten met veertig procent teruggebracht. De inzet van efficiëntere vliegtuigen, zoals de Boeing 787, speelden daarbij een belangrijke rol. De luchtvaartonderneming gaf aan sterk in te willen zetten op een zuinige vloot. Tevens zegde IAG toe de komende jaren 400 miljoen dollar te investeren in biobrandstof.