Jetstar 787 noodgedwongen twee maanden aan de grond

Een Boeing 787 van het Australische Jetstar heeft ‘aanzienlijke’ schade opgelopen nadat bliksem insloeg.

De bliksem sloeg in tijdens een vlucht van Melbourne naar Gold Coast, een stad aan de oostkust van Australië. Op beelden op sociale media is te zien dat de 787 brandvlekken opliep en tientallen kleine gaatjes de onderkant van de romp hebben doorboord. Volgens Tim Collins van luchtvaartveiligheidsbureau Upstream Aviation is de schade aan de 787 ‘echt heel ongewoon’. “Het zou een veiligheidsprobleem zijn als het vliegtuig weer in gebruik zou worden genomen zonder te worden gerepareerd, maar… het toestel zette zonder enig probleem de route voort”, stelt hij bij The Sydney Morning Herald.

Video shows Jetstar 787 damage from a lightning strike during a flight from Melbourne to the Gold Coast earlier this month. The aircraft has been taken out of service for up to two months. https://t.co/mlisXjSSub



📹 SMH/The Age pic.twitter.com/kuueAqDEMa May 17, 2022

Het vliegtuig landde uiteindelijk veilig op de luchthaven van Gold Coast. Een woordvoerder van Jetstar laat weten dat ‘op geen enkel moment de veiligheid van het vliegtuig in gedrang is gekomen’. De 787 blijft de komende maanden op de luchthaven aan de oostkust van Australië staan. Naar verwachting is het toestel circa twee maanden buiten dienst.

De 787 (en Airbus A350) zijn gemaakt van lichte composietmaterialen. Daardoor zijn ze gevoeliger voor blikseminslag dan hun voorgangers. De vliegtuigbouwers leggen daarom een laagje van een soort fijn gaas of folie om de buitenkant van het vliegtuig om een geleidend pad te creëren. Over die composietmaterialen wil de Federal Aviation Administration (FAA) overigens nog meer bewijs zien.

Vrijwel nooit schade

Dagelijks worden verschillende vliegtuigen geraakt door bliksem. Naar schatting komt ieder passagiersvliegtuig één of twee keer per jaar daarmee in aanraking. Echter, zelden leidt dit tot schade. Dr. Geoffrey Dell, een deskundige op het gebied van luchtvaartveiligheid, legt uit dat de elektriciteit van blikseminslag normaal gesproken via kleine staafjes via uiteinden van de vleugels het vliegtuig verlaat. “Het systeem van statische ontlading zal het maximum verwerken dat het aankan, en dan gaat de rest ergens anders heen – dat kan hier [incident met de 787, red.] gebeurd zijn”, constateert hij.

Daarmee doelt Dell op het feit dat de bliksem vanuit de neus of winglet door wordt geleid naar de romp, waarna deze bij een ander uiteinde het vliegtuig verlaat, bijvoorbeeld de staart of andere vleugeltip. De buitenkant van de machine is dusdanig ontworpen dat er geen belemmeringen zijn en de bliksem via een geleidende weg richting de uiteinden kan reizen. Daardoor kan de elektriciteit de cabine niet in. Vaak merken passagiers überhaupt niet dat een blikseminslag plaatsvindt.