Air France-KLM in gesprek over forse investering

Air France-KLM is in gesprek met de Amerikaanse investeerder Apollo over een kapitaalinjectie van een half miljard euro.

Volgens Air France-KLM bevinden de gesprekken zich in een vergevorderd stadium. Apollo zou 500 miljoen euro willen investeren in een onderhoudstak van Air France. Het luchtvaartconcern wil het bedrag van de investering, mocht die inderdaad worden gedaan, gebruiken om een gedeelte van de Franse staatsleningen af te lossen. Deze leningen zijn in het kader van noodhulp gedurende de coronacrisis door de Franse staat verstrekt. In december 2021 loste het concern ook al een bedrag van 500 miljoen euro af.

Vanwege de forse verliezen waarmee Air France-KLM de afgelopen twee jaar te maken kreeg, heeft het bedrijf een negatief eigen vermogen. Dit betekent kortgezegd dat er meer schulden zijn dan de waarde van alle bezittingen bij elkaar. Met nieuwe investeringen, staatssteun en aandelenemissies probeer het concern het vermogen weer te versterken.

Het zomerseizoen, dat voor de luchtvaart eind maart begon, is in financieel opzicht veelbelovend. De vraag naar vliegtickets is significant hoger, waardoor KLM in het eerste kwartaal van dit jaar een verdubbeling van de omzet zag. De maatschappij loste daarom begin deze maand een eerste bedrag van 311 miljoen euro af op de leningen die het in Nederland afgesloten had als onderdeel van het staatssteunpakket. De resterende 631 miljoen euro hoopt KLM ook snel af te kunnen lossen.